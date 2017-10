Peruanos temen un “robo” en Argentina

La visita de los máximos dirigentes de la Fifa y la Conmebol a Buenos Aires justo en la previa del crucial partido que tendrá Perú hoy ante Argentina en “La Bombonera” (20,30 horas), ha generado “sospechas” en la prensa limeña.

Con el título ¡Rateros! sobre una foto de Lionel Messi en la portada, el periódico Todo Sport especuló que los “presidentes de la Afa, la Conmebol y la Fifa acordaron robarnos el partido de mañana (hoy)”.

Ocurre que la “Albiceleste” corre serio riesgo de quedar fuera del Mundial de Rusia 2018 y precisamente Perú es una de las selecciones que podría darle un inesperado mazazo.

EN CHILE

La visita del mandamás de la Fifa, Gianni Infantino, y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quienes ayer pisaron suelo bonaerense, también ha generado ruido en Chile.

“¿Y si nosotros los hubiéramos invitado?… Yo creo que no. No nos parece el momento más prudente, pero cada cual es libre de hacer las visitas o invitaciones que quiera”, comentó ayer el director de la ANFP, Juan Carlos Silva.

REUNION

Infantino llegó a Argentina invitado por el presidente de la Afa, Claudio Tapia, para conocer detalles de la candidatura conjunta que preparan con Uruguay y Paraguay para organizar la Copa del Mundo de 2030.

El máximo dirigente del fútbol, quien arribó de madrugada y retornó a Suiza por la tarde, almorzó con los presidentes de los tres países -Mauricio Macri (Argentina), Horacio Cartes (Paraguay) y Tabaré Vázquez (Uruguay)- además de Domínguez y Tapia.

“Estamos hablando de un Mundial de 48 equipos, pensando en principio en dos o tres estadios en Uruguay y Paraguay y seis u ocho en nuestro país”, reveló Macri, mientras que Infantino resaltó: “El fútbol es hoy lo que es gracias a Argentina…”.

SAMPAOLI

En lo futbolístico, el cuestionado DT de la “Albiceleste”, Jorge Sampaoli, habló ayer con la prensa. “Imagino a Argentina yendo a buscar con mucha furia. Saldrá con todo. No tenemos temor. Estamos preparados para someter a Perú”, aseguró el casildense.

“Ellos vienen en alza, con la posibilidad de ir al Mundial. Tenemos que estar claros en la necesidad y en la búsqueda de un partido donde nos jugamos la clasificación”, complementó el entrenador.

Argentina formaría hoy con Romero; Mercado, Otamendi, Mascherano, Acuña; Paredes, Banega; Di María, Messi, Gómez; y Benedetto.

Perú anuncia a Gallese; Corzo, Araujo, Rodríguez, Trauco; Tapia, Aquino, Yotún; Farfán, Flores y Guerrero.

BARRABRAVAS

Es tanta la preocupación por quedar fuera del Mundial que la prensa local especuló ayer que la rectora del fútbol trasandino (Afa) “negoció” de manera insólita con la barrabrava de Boca Juniors, regalándole entradas para que colme el sector más emblemático del estadio y apoye con sus cánticos a la Selección, haciéndole sentir la presión al equipo visitante. Incluso, le habría permitido confeccionar camisetas albicelestes con la leyenda “jugador número 12”, justamente la frase que identifica a los fanáticos del club “xeneize”.

