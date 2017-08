Pinilla deja a la Selección en segundo plano: “Prefiero ganar la Libertadores con la U”

Mauricio Pinilla concedió ayer una entrevista a la radio La Magia Azul y aprovechó la ocasión para responderle en tono jocoso a su compañero y amigo Johnny Herrera, quien el pasado martes declaró que no tenía inconvenientes en pasarle la jineta de Universidad de Chile al ariete.

“Me metió presión (risas). El capitán es Johnny, que no venga a tirarme responsabilidades que no me corresponden y espero que ese ‘hueón’ sea capitán por hartos años más”, enfatizó el delantero procedente del Génova de Italia.

“Hemos compartido hartos camarines durante años. Es un gran arquero, feliz de volver a compartir con él, feliz de que sea mi capitán y que defienda con ese amor y pasión los colores que uno lleva en el corazón”, añadió Pinilla.

LIBERTADORES

El delantero de 33 años dijo que es tal su identificación con la camiseta azul que, “como protagonista, prefiero ganar con la ‘U’ la Libertadores”, en vez de ser campeón mundial defendiendo a la “Roja”, más allá de su deseo de volver a defender a Chile.

Asimismo, espera que el CDA sea su última estación antes del retiro. “No hay ninguna oferta económica que me pueda sacar de la ‘U’. Yo no me voy más hasta que me echen. Tengo un año y medio de contrato, con opción de un año más y quiero coronar mi carrera con un par de torneos”.

EN LA BALANZA

A partir de 2003, cuando emigró por primera vez de Universidad de Chile, Pinilla defendió a una docena de clubes en el fútbol europeo, fundamentalmente en Italia, donde sólo logró brillar defendiendo al Grosseto en segunda división (2009-2010).

“Sería injusto quejarme de que no jugué en Real Madrid o Barcelona… Le faltaría el respeto a todo lo que me dio el fútbol. Tengo recuerdos buenos, la gente me trató muy bien, me entregó más de lo que yo entregué y eso lo agradezco de por vida”, comentó.

En Grosseto relanzó su carrera tras su segunda etapa en la “U” (2007) y pasos por Brasil (Vasco da Gama, 2008) y Chipre (Limassol, 2009). “Después de que rescindí el contrato con la ‘U’ no quería jugar más. Ahí mi señora me dijo ‘o jugai o jugai’… Tuve una oferta de Parma, pero preferí Grosseto, empezar desde abajo. Me vino excelente un baño de humildad y salió todo bien”.

ROBO EN SU CASA

Sobre la detención de dos sujetos que participaron en el reciente millonario robo en su hogar en Santiago, el ariete reconoció que “hasta hace unos días los odiaba, pero es difícil juzgarlos. Son sentimientos encontrados. Quizás crecieron en un ambiente que no era idóneo para que se desarrollaran”.

Sobre el mismo tema añadió que “hoy me siento con el deber de tratar de ayudar a estas personas… La mayoría son niños, en mi robo hubo uno de 17 años, entonces, no puedo quedarme de brazos cruzados. Queremos trabajar con mi señora en un tema social y nos vamos a contactar con el gobierno para dar a conocer nuestra disponibilidad”.

ANTE TEMUCO

En lo futbolístico, el “redebut” de Pinilla, al parecer, no será mañana ante Temuco en el Nacional (21, horas, de Magallanes), por la segunda fecha del torneo Transición. El delantero azul ya está en condiciones de sumar minutos, sin embargo, hasta ayer su transfer (CTI) no había llegado a las oficinas de la ANFP.

El técnico Angel Guillermo Hoyos definirá hoy la oncena que saltará al césped del recinto de Ñuñoa, donde Azul Azul espera más de 30 mil espectadores para presenciar el choque contra el elenco que es propiedad de Marcelo Salas.