Pinilla – Díaz, la dupla azul que amenaza a O’Higgins

El técnico de Universidad de Chile, Angel Guillermo Hoyos, tiene dos dudas para enfrentar mañana a O’Higgins en el estadio Nacional (18 horas), por la sexta fecha del torneo Transición.

Según informó ayer la radio ADN, el volante Felipe Seymour, quien fue titular en la derrota frente a Colo Colo (1-4) en la jornada anterior, se encuentra afectado por un virus del que no ha logrado recuperarse, por lo que podría no ser opción ante los celestes, aunque lo esperarán hasta último momento.

No está claro si Hoyos optará por su tradicional 4-3-3 o un 4-4-2 de cara al encuentro de mañana, pero todo apunta a que, considerando los goles que han marcado Mauricio Pinilla e Isaac Díaz en los últimos partidos, ambos serán titulares, como ocurrió en la ida de Copa Chile frente a Audax Italiano (3-0).

JUVENIL

Asimismo, la plaza de juvenil sería ocupada por Yerko Leiva, mientras que Jean Beausejour entrenó ayer con normalidad tras retornar desde la Selección y podría ser de la partida pese al desgaste físico luego de jugar ante Paraguay y Bolivia.

Tentativamente, la “U” formará mañana con Johnny Herrera; Matías Rodríguez, Christian Vilches, Gonzalo Jara, Jean Beausejour; Rafael Caroca, Lorenzo Reyes; Yerko Leiva, Gustavo Lorenzetti; Mauricio Pinilla e Isaac Díaz.

MESURA

O’Higgins marcha colista en el Transición y no sabe de triunfos con Gabriel Milito como entrenador, pero en la “U” no se confían. Además, la derrota en el superclásico (1-4) sigue dando vueltas.

“Cometimos fallas ante un rival que te lo hace notar. Colo Colo tuvo la jerarquía para explotar nuestros errores. Nos faltó un poco de todo, no tuvimos un buen día y lo pagamos caro. No sé qué habría que corregir, porque para eso está el técnico, pero nosotros sabemos que no fue un buen día. Ahora debemos enfocarnos en el torneo, donde estamos cerca de la punta”, comentó Lorenzetti.

“Nos toca O’Higgins, que no viene haciendo un buen papel, pero sabemos que tiene buenos jugadores que han rendido en otros torneos. Ahora están con DT nuevo (Gabriel Milito), y enfrentan a la ‘U’, así que su motivación es alta. Hay que estar atentos, finos y concentrados, porque queremos volver a acercarnos a la punta. Jugamos con nuestra gente y ojalá lo podamos ganar”, agregó.

COPA CHILE

Explicó que la llave que le ganaron a Audax en octavos de final de Copa Chile (3-0 y 1-0) sirvió para reponerse de la derrota en el Monumental. “La semana que pasó no fue linda tras el clásico. Por suerte, tuvimos rápido un triunfo ante Audax y logramos un resultado importante para pasar en Copa Chile, pero los ánimos no estaban bien. Nos golpeó bastante, porque teníamos ilusión de cortar esa racha (sin ganar en Macul), pero había que dar vuelta la página y pudimos hacerlo”, enfatizó.

“Hay una entrega a muerte en los entrenamientos para ganar una camiseta el fin de semana y eso lo sabe el ‘profe’. Los partidos con Audax así lo demostraron. Fue una buena medida darles minutos a otros jugadores ante un buen rival y en una cancha sintética”, sostuvo Lorenzetti.

SELECCIONADOS

Finalmente, tuvo palabras para sus compañeros Gonzalo Jara, Jean Beausejour y Johnny Herrera, quienes sufrieron con la “Roja” las derrotas ante Paraguay (0-3) y Bolivia (0-1). “Llegaron con la bronca de no haber conseguido los resultados que pretendían, pero ya están enfocados en la ‘U’ y mentalizados en el partido ante O’Higgins que es trascendental para nosotros”, cerró el volante azul.