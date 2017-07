Pinilla listo y Reyes sigue ausente en la “U”

Mauricio Pinilla (foto) firmó su finiquito con Génova de Italia y este domingo arribará al país para sellar su nuevo vínculo con Universidad de Chile, después de 10 años en el extranjero.

“Conversé hoy (ayer) con él. Se desvinculó y firmó su finiquito. Era lo que estábamos esperando para negociar su contrato, un trámite que no debería presentar inconvenientes, porque hay muchas ganas de parte nuestra para que él pueda estar acá y a la vez él tiene muchas ganas, así es que en las próximas horas deberíamos tener un acuerdo para que sea oficialmente jugador de la U”, confirmó el gerente técnico de Azul Azul, Ronald Fuentes.

Génova también confirmó el fin del vínculo con el ariete nacional a través de su cuenta de Twitter, mientras que en la misma red social Pinilla cambió su biografía describiéndose como “jugador profesional de fútbol de Universidad de Chile y la Selección Chilena”.

REYES NO VA

Mientras tanto, la “U” se alista para la revancha de la primera fase de Copa Chile contra Ñublense, mañana a las 19 horas (de nuestra región) en el estadio Nacional, donde los azules esperan asegurar su paso a octavos de final luego de imponerse por 2-0 en Chillán el pasado domingo.

Ya en la ida fue baja el volante Lorenzo Reyes debido a un desgarro en el cuádriceps derecho que recrudeció esta semana y que le impidió entrenar ayer, de manera que nuevamente no será considerado para la revancha.

En tanto, los seleccionados nacionales Johnny Herrera, Gonzalo Jara y Jean Beausejour continúan su puesta a punto y tampoco serán citados.

ELOGIA A PIZARRO

Uno de los refuerzos azules, Francisco Arancibia, habló ayer en conferencia de prensa. “Me ha cambiado la vida un poco, la gente ya me conoce, pero tengo los pies sobre la tierra. No me puedo desviar de este hermoso momento que estoy viviendo”, comentó el joven delantero procedente de O’Higgins.

Dijo que se está adaptando de buena manera al plantel. “Son todos grandes jugadores. Nunca había tenido la oportunidad de ver tan de cerca a David Pizarro. Es un jugadorazo. Yo lo veía jugar en las grandes ligas cuando era pequeño y me asombra cómo no pierde nunca una pelota”, resaltó el “Pollito”, reciente incorporación azul junto a Martín Arenas, Isaac Díaz, Felipe Seymour, Rafael Caroca y Mauricio Pinilla.