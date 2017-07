Pinilla: “Quiero ser campeón, pelear la Libertadores y volver a la Selección”

A sus 33 años, Mauricio Pinilla fue oficializado ayer como nuevo refuerzo de Universidad de Chile, sumándose a los volantes Felipe Seymour, Rodrigo Echeverría y Rafael Caroca, además de los delanteros Isaac Díaz, Francisco Arancibia y Martín Arenas.

“Es uno de los días más importantes de mi vida, además de mi matrimonio y el nacimiento de mis hijos. Agradezco la gestión del club. Es un orgullo volver a vestir esta camiseta para pagar lo que la institución me dio”, expresó el ariete formado en el club azul.

“Hace años tenía ganas de volver a la ‘U’, pero no se daban las condiciones. Me fui joven, volví el 2007 en un período que no vale la pena recordar (por sus actos de indisciplina) y siento que hoy es el momento ideal. Además, se complementa con un año opaco que tuve y que se vio reflejado en que perdí el derecho de ir a la Selección”, agregó el espigado ariete (estatura 1.87).

TRAYECTORIA

El esperado refuerzo azul ha tenido una extensa trayectoria en el extranjero, pero nunca logró consolidarse completamente en lo futbolístico (salvo una buena temporada 2009-2010 en el Grosseto del ascenso italiano, con 24 dianas), por lo que espera que este retorno a la “U” sea su gran “revancha”.

Pinilla fue bicampeón de América con la “Roja”, pero no ha logrado títulos a nivel de clubes, pese a que ha defendido a un total de 14, incluyendo la escuadra azul: los italianos Inter, Chievo, Grosseto, Palermo, Cagliari, Atalanta y Génova; los españoles Celta y Racing Santander; Sporting Lisboa de Portugal; Heart de Escocia; Vasco da Gama de Brasil y Limassol de Chipre.

OBJETIVOS

Consultado por los objetivos que perseguirá en su segundo retorno a Universidad de Chile, Pinilla enfatizó: “Quiero sacarme la espina de ser campeón, pelear la Copa Libertadores y espero que todo eso puede traer como consecuencia que me llamen a la Selección. Voy a dar todo para alcanzar mi mejor rendimiento en la ‘U’ y ojalá disputar el próximo Mundial”.

Resaltó que el equipo de Angel Guillermo Hoyos “tiene márgenes muy grandes para seguir mejorando; se está trabajando para crear un gran equipo y luchar por la Copa (2018), que es el sueño de todos los hinchas azules”.

Pinilla, quien arriba por 18 meses con un sueldo global de 1 millón de dólares, dijo que “espero aportar mi experiencia, técnica y físico para apoyar al club en la tarea de confirmar el campeonato logrado y seguir mejorando”.

COMPETENCIA

Respecto a la disputa que tendrá con los delanteros Isaac Díaz y Leandro Benegas, el ariete procedente del Génova de Italia reconoció que “será complicada porque ellos son jugadores importantes, pero a la vez es muy bonito tener la posibilidad de reemplazar a Felipe Mora”, quien partió al Cruz Azul luego de consagrarse goleador del pasado torneo Clausura con la “U”.

En otro tema, el ariete reveló que su idea es no retornar a Europa. “Mi señora ha hecho muchos cambios de casa y no es muy fácil. Es complicado con tres niños. Para mí, debería ser el último viaje intercontinental de trabajo. Tomar la decisión de venir a Chile fue para quedarnos. Desechamos ofertas de Sudamérica, México, Estados Unidos… Nuestros ojos están puestos en Universidad de Chile”.

SUPERCLASICO

En cuanto a sus sensaciones por el hecho de volver a disputar un clásico contra Colo Colo, que en el Transición que comienza este fin de semana se dará en la quinta fecha en el Monumental, Pinilla apuntó: “Prefiero salir campeón que hacerle un gol a Colo Colo. Para mí es más importante lo colectivo, pero si salimos campeones, hago un gol y además ganamos en el Monumental, bienvenido sea”.