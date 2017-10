Pinilla vuelve a la “Roja” y Toselli quedó fuera

Juan Antonio Pizzi completó ayer la nómina de la “Roja” para los partidos contra Ecuador y Brasil, enmarcados en las dos últimas jornadas de la eliminatoria mundialista para Rusia 2018.

Chile recibirá a los ecuatorianos este jueves 5 a partir de las 20,30 horas en el estadio Monumental y el martes 10 se presentará en Sao Paulo (mismo horario).

SORPRESAS

El entrenador ya había convocado a los “extranjeros” y ayer completó el listado con nueve jugadores del medio local.

Una de las sorpresas fue la nominación del arquero de Iquique, Brayan Cortés, en desmedro de Cristopher Toselli (Universidad Católica).

También figuran Mauricio Pinilla, quien se ganó un espacio a punta de goles en el fútbol nacional, y Oscar Opazo, de buenas actuaciones en las últimas dos fechas con Colo Colo.

Los demás son habituales: Johnny Herrera, Gonzalo Jara y Jean Beausejour (Universidad de Chile), Jorge Valdivia y Esteban Paredes (Colo Colo) y José Pedro Fuenzalida (Universidad Católica).

LISTA COMPLETA

De esta manera, con las bajas de Marcelo Díaz (decisión técnica) y Charles Aránguiz debido a una lesión sufrida el sábado defendiendo al Bayer Leverkusen, además de la duda respecto al complicado problema físico que afecta a Pedro Pablo Hernández (desgarro grado 1 en la pantorrilla izquierda), la nómina definitiva para los partidos de la última doble fecha eliminatoria quedó estructurada así:

Arqueros

Claudio Bravo, Manchester City (Inglaterra).

Johnny Herrera, Universidad de Chile.

Brayan Cortés, Iquique.

Defensas

Mauricio Isla, Fenerbahçe (Turquía).

Enzo Roco, Cruz Azul (México).

Paulo Díaz, San Lorenzo (Argentina).

Gary Medel, Besiktas (Turquía).

Eugenio Mena, Sport Recife (Brasil).

Guillermo Maripán, Alavés (España).

Gonzalo Jara, Universidad de Chile.

Jean Beausejour, Universidad de Chile.

Oscar Opazo, Colo Colo.

Mediocampistas

Arturo Vidal, Bayern Munich (Alemania).

Francisco Silva, Cruz Azul (México).

Erick Pulgar, Bologna (Italia).

Pedro Pablo Hernández, Celta (España).

Felipe Gutiérrez, Inter (Brasil).

Leonardo Valencia, Botafogo (Brasil).

César Pinares, Al-Shajah (Emiratos Arabes).

Martín Rodríguez, Cruz Azul (México).

Jorge Valdivia, Colo Colo.

José Pedro Fuenzalida, Universidad Católica.

Delanteros

Alexis Sánchez, Arsenal (Inglaterra).

Eduardo Vargas, Tigres (México).

Edson Puch, Pachuca (México).

Esteban Paredes, Colo Colo.

Mauricio Pinilla, Universidad de Chile.

VIDAL EN CASA

Arturo Vidal arribó ayer a Santiago para sumarse a la Selección. Sin hablar con los medios y pasadas las 13 horas, el jugador que no estuvo presente en el empate 2-2 de Hertha Berlín y Bayern Munich llegó al aeropuerto “Arturo Merino Benítez”.

El volante no jugó ayer en Alemania debido a una fatiga muscular y será revisado por el cuerpo médico de la “Roja”.

ISLA SORPRENDIDO

Previamente pisó suelo nacional Mauricio Isla, procedente de Turquía, donde el viernes estuvo presente en la caída de Fenerbahçe ante Akhisar (0-1), jugando todo el partido.

EL “Huaso”, en declaraciones al CDF se mostró sorprendido por la ausencia de Marcelo Díaz en la nómina. “Es una noticia terrible porque es un jugador muy importante. En esta generación hay jugadores top como Alexis (Sánchez), (Arturo) Vidal y (Claudio) Bravo; jugadores importantes como (Gary) Medel, (Charles) Aránguiz, Marcelo Díaz y (Eduardo) Vargas, entonces me sorprendió”, sostuvo el lateral derecho.

Dijo que “yo hablé con el entrenador (en el reciente viaje de Pizzi a Europa), pero jamás se tocó el tema sobre si Marcelo iba a estar o no citado. Entonces, cuando vi la nómina me sorprendí”.

“Espero que podamos ganar estos partidos y que Marcelo vuelva luego a la Selección, porque es un jugador muy importante. Trataremos de ganar y dedicarle el triunfo a él y a (Charles) Aránguiz”, complementó Isla. El “príncipe” quedó fuera por un desgarro en la pantorrilla, misma lesión que tiene casi fuera a Hernández.

LESION DE DIAZ

Por su parte, Paulo Díaz se refirió a su estado físico tras salir con molestias en el empate sin goles entre San Lorenzo y Colón de Santa Fe. “Estoy bien, no tengo nada grave. Nada para asustarse al menos. Tuve solamente un golpe y hay que ver bien qué puede ser. Me duele el hombro y las costillas, pero no es nada de preocupación”, dijo ayer al CDF.

“Lo único que pensamos por ahora es el partido contra Ecuador. Primero tenemos que enfocarnos en ganar ese encuentro y después pensaremos en cómo vamos a Brasil”, comentó el zaguero del cuadro de Boedo.

DT DE ECUADOR

En tanto, el técnico de la Selección ecuatoriana, Jorge Célico, habló con la prensa tras arribar ayer a Santiago.

“Creo que es una fecha decisiva para Chile, Ecuador y para varias selecciones que están comprometidas en las clasificatorias, que se han puesto cuesta arriba. Llegamos con toda la fe del mundo para poder vencer el jueves”, apuntó el DT interino, quien reemplazó al destituido Jorge Quinteros.

“Tenemos que fijarnos en nuestra realidad. Creo que Chile, como le pasa a Ecuador, tiene buenos jugadores de recambio. De hecho, nosotros trajimos 15 ó 16 que no estaban en la convocatoria pasada”, añadió el entrenador.