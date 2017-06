Pizzi apuesta “a la circulación y posesión de balón”

Juan Antonio Pizzi y Marcelo Díaz estuvieron ayer en la conferencia de prensa previa a la semifinal de hoy contra Portugal, programada para las 15 horas (de nuestra región) en el estadio Kazan Arena.

“Tenemos la gran suerte de que estén los 23 jugadores disponibles para enfrentar el partido de mañana (hoy)”, partió anunciando el entrenador, al ser consultado por los problemas físicos de Charles Aránguiz y Gary Medel.

“Era nuestro objetivo que todos los jugadores que participan de la convocatoria estén a disposición, prepararlos, dosificar al que necesita dosificar en los entrenamientos. Sabemos que la exigencia nuestra en los partidos es muy grande”, apuntó Pizzi.

ENTRE LOS MEJORES

“Sabemos que tendremos un partido difícil, como así lo tendrá Portugal. Ambos están entre las mejores selecciones del mundo y será una linda semifinal”, comentó el técnico de la “Roja”.

Consultado por la apuesta de Chile, el estratega rosarino apuntó: “Trataremos de imponer nuestro juego basado en la circulación y la posesión de la pelota, que es la principal virtud de esta selección. Somos un equipo muy agresivo también para recuperar, lo que nos hace ser poderosos tanto en ataque como en defensa. Nuestro juego se apoya en lo colectivo, en el esfuerzo de los 11 jugadores, y estoy convencido de que haremos un muy buen partido”.

En otro tema, Pizzi remarcó que, por lo visto en las dos Copas América ganadas, “Chile mejora según avanzan los partidos”, lo que prende la ilusión de cara a la semifinal contra los lusitanos.

LAS ESTRELLAS

Sobre la presencia de Cristiano Ronaldo en Portugal, Pizzi resaltó que lleva más de una década demostrando su calidad y está a punto de lograr un nuevo Balón de Oro. “Cristiano tiene capacidad goleadora, velocidad, habilidad y el espíritu ganador. Debemos contrarrestarlo”.

También puso en la misma línea a Alexis Sánchez, “codiciado” por muchos clubes. “El es muy consciente de lo que tiene que hacer y está comprometido con el objetivo” de conquistar la Copa Confederaciones, enfatizó.

SU VINCULO

CON PORTUGAL

Pizzi recordó su etapa como jugador del FC Porto (2000) y aprovechó para saludar al pueblo portugués por los incendios que han asolado al país. “Lamento mucho la situación de la semana pasada. Un saludo y mis condolencias a los familiares de las víctimas de los incendios. Tengo muchos amigos en Portugal. Jugué en Porto. Fue una gran experiencia y es uno de los mejores clubes del mundo”, afirmó.

También tuvo palabras para el seleccionador luso, Fernando Santos, con quien compartió camarín como jugador. “Su currículum habla por sí solo. El se ha ganado el máximo respeto de todos los entrenadores”, subrayó.

DIAZ Y CRISTIANO

Por su parte, el volante nacional Marcelo Díaz se refirió a Cristiano. “Ha tenido un final de temporada increíble y viene con ese vuelo a su selección. Esperamos contenerlo y no darle mucho espacio, ya que en una jugada puede definir el partido”, advirtió, llamando a “trabajar como equipo para que no le llegue el balón con ventaja y así no pueda marcar diferencias”.

Díaz aseguró que la “Roja” llega en buen pie a las semifinales. “Hemos tenido una muy buena recuperación. Estamos muy bien, queremos conseguir un nuevo oro para Chile y no vamos a parar hasta conseguirlo. Aún tenemos mucha ‘hambre’, queremos alcanzar la gloria de nuevo y estamos a un solo paso”, enfatizó.