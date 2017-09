Pizzi “golpeado” y sin autocrítica

Luego del duro revés de ayer en La Paz, Juan Antonio Pizzi se mostró “golpeado”, pero de autocrítica hubo nada.

Se esperaba que el DT de la “Roja” explicara, por ejemplo, qué intentó con los cambios, por qué mantuvo en cancha a un bajísimo Alexis Sánchez o qué llevó a Chile a “respetar” como nunca antes el tema de la altura, dosificando timorato en la primera etapa.

“MUY DOLIDOS”

Sin embargo, fiel a su discurso, Pizzi se fue por las ramas. “Tanto los jugadores como nuestro cuerpo técnico estamos muy dolidos, pues no teníamos en mente quedar en esta situación, sin puntos en esta pasada”, partió comentando el técnico de la “Roja” en la conferencia de prensa que dio minutos después de consumada la derrota ante Bolivia.

Como es su costumbre, el técnico no realizó una autocrítica sobre el bajo nivel futbolístico que mostró el elenco nacional ante los altiplánicos. “No me parece que hayamos sido sobrepasado por el rival, ni mucho menos por las bandas. Creo que el trámite no fue en ningún caso favorable al rival”, dijo el entrenador, pasando por alto las ocasiones claras que generaron los locales en el primer tramo del lapso inicial.

“DESGRACIA”

“El partido en líneas generales salió como yo lo visualizaba previamente, con Bolivia tratando de presionar los primeros minutos… Pero terminamos con solidez el primer tiempo, ganamos todas las disputas en el centro del campo” analizó el DT.

“En el segundo tiempo pensamos lo mismo y llega una jugada desgraciada para nosotros que terminó siendo penal. A partir de ahí, Bolivia se hizo fuerte e intentamos con algunas modificaciones… Pero no encontramos precisión en el último pase”, añadió.

ILUSIONADO

Pizzi agregó que “seguimos con la ilusión de poder clasificar, pese a que se nos han mermado las opciones, pero vamos a pelear”.

“Quedan seis puntos y haremos el mayor esfuerzo posible para ir al Mundial, porque tenemos argumentos para competir con los mejores. Ahora proyectaremos lo que viene con Ecuador, siempre basados en la idea de imponer nuestro juego para ganar”.

CONTINUIDAD

Arturo Salah, en tanto, fue consultado por la continuidad de Pizzi en la banca de Chile. “No es el tiempo de sacar conclusiones, eso se verá al final de las eliminatorias”, apuntó el presidente de la ANFP.

El dirigente, eso sí, fue más autocrítico que el entrenador. “Hemos perdido la línea, el fondo del juego y eso hay que recuperarlo… Se comprueba que estamos en la eliminatoria más dura del mundo, pero seguimos vivos y lucharemos por la clasificación”, cerró el mandamás del fútbol nacional.

CONTRA VIDAL

Por su parte, el técnico boliviano Mauricio Soria “repasó” a Arturo Vidal. “Hay un jugador chileno que dijo en la previa que Bolivia verá el Mundial por TV y creo que a él también le tocará lo mismo…”, disparó en la conferencia de prensa.

Luego elogió a sus pupilos. “Veníamos progresando en los últimos partidos. Vamos a seguir demostrando esta actitud en lo que viene. Agradezco a los jugadores por su disposición al trabajo y las ganas que mostraron en este compromiso”, destacó.