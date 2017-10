Pizzi podría convocar de emergencia un volante

“Quizás no sea necesario, pero no lo descartamos…”, reconoció anoche el técnico de la “Roja”. El lesionado Aránguiz será evaluado para ver si “llega” al partido con Brasil.

Juan Antonio Pizzi trató de mantener la mesura luego de la victoria de anoche sobre Ecuador (2-1) en el Monumental. “Soy siempre igual, estoy tranquilo, lo estaba antes del partido, lo estoy ahora… Mi idea es preparar lo mejor posible el partido con Brasil. Aún no hemos conseguido nuestro objetivo y vamos a luchar, porque va a ser muy difícil”, fueron las primeras palabras del técnico de la “Roja” en la conferencia de prensa que ofreció anoche.

“Uno siempre hace cálculos, saca cuentas, ve la tabla. En el último mes, de estar clasificados directamente pasamos a estar fuera del Mundial, con lo más preocupante que era que no podíamos rendir como pretendíamos. Todo eso genera nerviosismo”, reconoció.

ANALISIS

“Nos tranquilizó el apoyo del público para enfrentar a un equipo que en algunas facetas era desconocido, con un entrenador nuevo (Jorge Célico). En líneas generales hicimos un esfuerzo inmenso, pudimos elaborar jugadas sin la frecuencia de otros partidos, pero mejor que en los dos anteriores”, sostuvo el entrenador, para luego enfatizar que “volvimos al gol y ganamos un partido que nos posiciona mejor que antes de jugarlo, pero que en ningún caso es definitivo”.

Pizzi se detuvo en la figura de Jorge Valdivia. “Hoy (ayer) pudimos conectarnos bien, las líneas estaban bastante juntas y las posiciones de los jugadores cercanas uno de otro. En el caso de Valdivia, hizo un partido estupendo. En líneas generales el equipo tuvo rendimientos individuales bastante altos y el mediocampo estuvo fuerte, con mucho despliegue”.

SIN VIDAL

Consultado por la ausencia de Arturo Vidal para el partido del próximo martes ante Brasil en Sao Paulo, el técnico comentó: “Siempre es mejor que estén todos para ser más fuertes, pero hemos mostrado que ante la ausencia de jugadores importantes en diferentes ocasiones hemos tenido que reemplazarlos por distintas circunstancias y logramos que el colectivo se imponga. Ahora va a ser lo mismo, tenemos un plantel que diseñamos para contar con esa garantía y confiamos que así será”.

¿OTRO VOLANTE?

En todo caso, Pizzi estará atento a la posible recuperación de Charles Aránguiz, quien tiene un desgarro en la pantorrilla izquierda. “Su evolución ha sido buena en estos días, pero vamos a esperar el fin de semana. Haremos lo mejor posible para que esté a disposición, pero nunca arriesgamos a un jugador que no está en condiciones de entrar a la cancha, aunque se trate de la última fecha”.

Respecto a la posibilidad de convocar de emergencia un mediocampista, Pizzi sorprendió: “Quizás no sea necesario, pero no lo descartamos… Vamos a ver cómo se recuperan, a descubrir los dolores o las situaciones que vive cada uno de los jugadores. No lo descartamos…”.

Con esto, las miradas se orientan inevitablemente a Marcelo Díaz, el emblemático volante de la “Roja” que en esta pasada no fue considerado por el entrenador debido a una cuestionada decisión técnica.

DT DE ECUADOR

En tanto, Jorge Célico, técnico de Ecuador, sostuvo que “generamos una zona de presión que no era tan cerca para robar oportunidades y encontramos una fisura en Chile para anotar el empate, pero ellos reaccionaron rápido y quedamos tristes por la derrota”.

Aunque su elenco ya no tiene opción mundialista, el entrenador prometió que “el Ecuador protagonista del segundo tiempo ante Chile es el que se verá contra Argentina… La idea es despedirnos de nuestros hinchas con un triunfo y daremos lo mejor para despedirnos con orgullo y dignidad”.

SAMPAOLI CREE

En Buenos Aires, Jorge Sampaoli lamentó el empate frente a Perú, pero dijo que “la idea de protagonismo que marcamos nos ilusiona para ganar el ultimo partido”.

“El equipo nunca bajó los brazos, hizo un desgaste enorme y merecía el triunfo. Si jugamos como lo hicimos ante Perú, vamos a clasificar al Mundial de Rusia”, aseguró el casildense.