Pizzi resaltó que los jugadores “están muy comprometidos”: “Estos chicos dejarán la vida por la Selección”

Una extensa e inusual conferencia de prensa de 55 minutos ofreció ayer Juan Antonio Pizzi en la previa del crucial choque de esta noche ante Ecuador, por la penúltima fecha de las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018.

“Todos están muy comprometidos. Notamos en los jugadores la identificación y las ganas de venir. Les aseguro que los técnicos y jugadores nos jugamos a muerte. Estos chicos dejarán la vida por representar a la Selección Chilena y hacerlo bien”, partió arengando el DT de la “Roja”.

Enfatizó que “todos somos concientes de lo que nos jugaremos mañana (hoy)”, pero aclaró que “yo no preparo a mi equipo para ganar cómo sea… Debemos tener argumentos e ideas para ganar porque esa es la mejor forma de acercarnos al triunfo”.

LARGA “SEQUIA”

Chile acumula a la fecha 387 minutos sin convertir goles. El último lo consiguió Martín Rodríguez en el empate 1-1 ante Australia por la tercera jornada del grupo “B” de la Copa Confederaciones 2017, el pasado 25 de junio. Luego la “Roja” igualó en blanco con Portugal (3-0 vía penales) y cayó 0-1 ante Alemania en la finalísima.

Posteriormente vendrían las derrotas ante Paraguay en el Monumental (0-3) y Bolivia en La Paz (0-1) durante la pasada doble fecha de eliminatorias.

“En los entrenamientos hemos buscado perfeccionar y pulir la definición, la fabricación y el repetir acciones que pueden llevar al gol. Creo que eso nos puede ayudar”, sostuvo el entrenador.

“Todo el mundo sabe cómo juega Chile. Nosotros buscamos someter al equipo rival. Por eso, esperamos un Ecuador que se defienda y salga rápido con sus jugadores por las bandas. Arroyo, Enner Valencia y Antonio Valencia buscarán aprovechar eso. Pero esperamos tener el control del partido”, complementó.

IRREGULARIDAD

Sobre el irregular desempeño de Chile en la eliminatoria, Pizzi dijo que “soy el técnico y tengo toda la responsabilidad”.

“No tengo necesidad de ser autocrítico públicamente, pero lo soy de manera muy fuerte. Con mi cuerpo técnico tratamos de corregir los errores que cometemos y los que cometen los jugadores. Buscamos explicación de por qué pasaron. No tener resultados buenos en la última doble fecha nos hizo ser muy autocríticos, pero es lo mismo en el éxito”, agregó.

“NI AHÍ” CON

LA PRESION

Consultado por la enorme presión que generan su cargo en sí y las decisiones que debe tomar como técnico de la “Roja”, Pizzi le bajó el perfil al tema.

“No necesito abstraerme de este ambiente. Yo me crié en el fútbol argentino, que tiene un clima más hostil. Jugué en Europa y estuve en los clubes más importantes del mundo. Sé la responsabilidad que tenemos jugadores y cuerpo técnico. No me sorprende”.

“También sé lo que va a pasar si pierdo… Y lo mismo si ganamos. La experiencia que llevo en el fútbol me hace conocer cómo funcionan los medios. Si no vamos al Mundial van a inventar declaraciones, reuniones, etcétera. Los resultados activan todo el contexto posterior”, subrayó.

“SOY MUY FELIZ”

Aclaró, eso sí, que “soy muy feliz en mi vida y para mí es un privilegio dirigir a la Selección Chilena”.

“Valoro lo que me ha dado la vida. Cuando pierdo estoy triste y cuando gano me siento más contento, pero mi felicidad no pasa sólo por los resultados. Desde que nací he tenido la suerte de vivir una vida muy linda. He estado en los mejores lugares a los que puede aspirar un futbolista y un entrenador”.

ECUADOR ES

UNA INCOGNITA

El técnico de la “Roja” también se sinceró al momento de hablar del rival de turno. “No tenemos falta de información, sino que derechamente no hay… Tienen muchos debutantes. El entrenador (Jorge Célico, reemplazante del destituido Jorge Quinteros) no ha dirigido a Ecuador, se incorporó recién ahora y sumó gente que habitualmente no era convocada. Nosotros elaboramos nuestro plan en base a cómo él trabajaba sus equipos anteriores y los jugadores que nominó”, enfatizó Pizzi.