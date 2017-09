Pizzi se “disparó en el zapato”

Su decisión de marginar de la Selección a Marcelo Díaz le “explotó en la cara”. Hay críticas generalizadas del medio, el complejo “Juan Pinto Durán” amaneció con rayados contra el DT y, peor aún, se lesionó Pedro Pablo Hernández, supuesto reemplazante del emblemático volante nacional.

La decisión de Juan Antonio Pizzi de no convocar a Marcelo Díaz a la Selección sigue generando “ruido” en el ámbito futbolístico nacional.

Apenas se conoció el pasado jueves la nómina de 19 “extranjeros” para los partidos de la última doble fecha eliminatoria contra Ecuador (5 de octubre en el Monumental) y Brasil (10 del mismo mes en Sao Paulo), comenzaron a surgir voces que fueron mutando de la sorpresa inicial a la incomprensión e incluso la molestia.

Periodistas y entrenadores, por ejemplo, no han dudado en criticar la decisión del técnico de la “Roja”, quien, al momento de argumentarla, dejó entrever razones futbolísticas, pero de manera poco clara.

“MENSAJES”

Incluso, seleccionados como Claudio Bravo y Eduardo Vargas se han puesto de lado de Marcelo Díaz en las redes sociales, aunque de manera “disfrazada”, por razones obvias.

Si lo que quiso el entrenador fue dar un golpe de timón para remecer a sus dirigidos a las puertas de los partidos más cruciales del último tiempo, lo cierto es que más bien terminó generando un serio problema donde no lo había.

Es cierto que el volante no está en su mejor nivel, pero también es el caso de varios otros referentes. Y en esa línea, quizás bastaba con nominar a Díaz y, por último, tenerlo como una alternativa que, a todas luces, es más que válida.

HABLA BORGHI

El ex seleccionador nacional Claudio Borghi fue uno de los que alzó la voz para referirse al tema. “Me llama la atención lo de Díaz, fundamentalmente porque pasa de ser un jugador titular a no estar directamente. Problemas físicos no hay, de rendimiento puede haberlo, pero muchos jugadores en esta Selección han tenido un rendimiento no muy bueno en los equipos y en la Selección lo han hecho muy bien”, apuntó el DT y hoy panelista de Fox Sports Chile.

“Es muy llamativo… Espero que no sean por algunas declaraciones que hizo… Quizás directamente está relacionado con que el entrenador cree que no es el momento de ponerlo. Tras las dos circunstancias que tuvo, en Rusia y Bolivia, es muy llamativo que no esté. Es como si se cortara su ciclo con este entrenador para lo que viene a futuro”, enfatizó Borghi, aclarando que, por otro lado, “el tiempo pasa y los jugadores también”.

“HAY ALGO MAS…”

Por su parte, el técnico nacional Jorge Garcés especuló con una decisión gatillada por diferencias entre Pizzi y Díaz.

“Sacar de raíz a un jugador que ha sido tan importante para la Selección… Debe haber algo muy personal de Juan Antonio y su cuerpo técnico que no lo vamos a saber. Pizzi entregó su respuesta hacia afuera, pero debe haber algo más hacia adentro…”, insinuó “Peineta”.

“Yo, en el lugar de Pizzi, a lo mejor lo cito y quizás no lo hago jugar, o lo ocupo algunos minutos si es necesario”, expresó Garcés.

RAYADOS

Mientras tanto, los fanáticos se manifestaron ayer con rayados en las paredes del complejo deportivo “Juan Pinto Durán”, que amaneció con varios “mensajes” contra el DT.

“Pizzi CTM te estás vendiendo a Argentina”, “Pizzi repara tu error, aún estás a tiempo”, “Pizzi cero respeto con los bicampeones” y “Pizzi, ‘sigues’ matando a la Roja”, se pudo leer en el recinto. Las imágenes rápidamente se difundieron en redes sociales.

LESION DE “TUCU”

En medio de este panorama, el entrenador de la “Roja” recibió ayer una pésima noticia. El volante argentino-chileno Pedro Pablo Hernández sufrió una rotura grado uno en el sóleo izquierdo (pantorilla) y todo apunta que sería baja para los partidos contra Ecuador y Brasil.

“Esta lesión supondrá una baja de dos semanas para el internacional chileno”, publicó su club, Celta de Vigo, en las redes sociales.

El ex jugador de O’Higgins estaba llamado a reemplazar a Marcelo Díaz, lo que viene a generarle un problema aún mayor a Pizzi, quien, a priori, se quedaría con Erick Pulgar y Francisco Silva como opciones para el puesto de volante de contención. Otra posibilidad sería el “infaltable” Felipe Gutiérrez…

Desde Galicia, Hernández intentó poner paños fríos a su lesión, más allá del parte médico difundido por Celta. “Es por prevención nada más… No jugaré ante el Girona el fin de semana, pero a Chile voy a viajar igual y creo que puedo jugar…”, comentó a CDF Noticias.

La nómina del seleccionado nacional se completará este domingo, una vez finalizada la octava fecha del torneo Transición. La lista de “reservados” del medio local parte con Mauricio Pinilla y Esteban Paredes.