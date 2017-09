Puerto Natales recibe a la primera fecha del Enduro

En Puerto Natales, con la primera fecha del Campeonato Regional de Enduro, se iniciará la temporada 2017 – 2018 del motociclismo regional que organizan en conjunto los clubes integrantes de la Asociación de Motociclismo de Punta Arenas (Ampa).

La prueba, organizada en esta oportunidad por el Moto Club de Puerto Natales y el Enducross Moto Club de Punta Arenas, se disputará el domingo 24 en el circuito “Jimmy”, ubicado en el interior de la estancia “Jimmy Emmott” de propiedad de la familia Emmott Betancourt, vinculada por siempre a la actividad deportiva motor y que facilitó gentilmente parte de sus terrenos para la realización de la competencia.

Recordemos que esta nueva temporada del motociclismo tendrá un total de doce fechas, de acuerdo al calendario elaborado por el Consejo de Presidentes de clubes de la asociación.

El torneo de Motocross tendrá cinco fechas, una menos que el anterior, mientras que el de Enduro dispondrá de siete pruebas, dos menos que en el último campeonato.

Para quienes quieran participar o presenciar esta primera fecha del Enduro, la estancia se ubica a la altura del kilómetro 200 de la Ruta 9 Norte, a 42 kilómetros al sur de Puerto Natales, en el sector del Cordón Arauco.

TRAZADO

CROSS COUNTRY

El circuito tiene un trazado mixto, del tipo cross country, basado en reglamento de Enduro Ampa, con una longitud de once kilómetros y características de bosques cerrados, caminos interiores, orilla de laguna y sectores de pampa.

En todo caso su dificultad es sólo media, sin sectores de gran complicación para transitarlo y además se encuentra perfectamente señalizado con cintas rojas por el lado izquierdo y con cintas azules a mano derecha, junto con flechas y discos que señalan los desvíos y las zonas de precaución.

Todo esto favorece la participación de una gran mayoría de los amantes del Enduro, quienes podrán sacarse el gusto luego del largo receso de invierno ya que no deberían tener mayores dificultades para poder disfrutar de su deporte favorito.

Como es tradicional, participarán las categorías de Motos o Cuatriciclos Expertos, Open, Promocional, Pro-Master (de 30 a 39 años) y Master (desde 40 años y más). En el campeonato de Enduro no participan las series infantiles.

Las inscripciones ya están abiertas y se recibirán en nuestra ciudad hasta el viernes a las 19 horas en el tradicional local de Pablo Paredes Motos, Magallanes 330, con un valor de veinte mil pesos por piloto.

PROGRAMA

Con respecto al programa, contempla para el sábado 23, a partir de las 16,30 horas, pruebas libres con cuarenta y cinco minutos de duración, tanto para cuatriciclos como las motos pero por separado.

El domingo 24 la actividad se iniciará a las 9,30 horas con la apertura del recinto y citación de pilotos.

A las 10 horas se programó el reconocimiento del trazado para quienes no lo hagan el día anterior, para seguir a las 11 horas con la reunión obligatoria de pilotos y posterior largada, a las 12 horas, de las categorías de cuatriciclos, con noventa minutos de carrera.

En la parte final será el turno para las motos, las que también disputarán una hora y media de competencia a partir de las 14,30 horas.

Todo concluirá a las 17 horas con la entrega de premios en el mismo recinto a los tres primeros lugares de cada categoría.

Como director general de la prueba actuará Germán Doggenweiler, de director de la carrera y comisario estará Alejandro Prieto; encargado de prácticas, Pablo Lorca; cronometraje, Carolina Mijalic; juez de pre-grilla, Andrés Oyarzo; juez de parque cerrado y abastecimiento, Juvenal Gómez; encargado de controles, Marcelo Cárdenas y barredor del circuito, Iván Goic.

CALENDARIO 2017 – 2018

23 y 24 de septiembre: 1ª fecha de Enduro.

7 y 8 de octubre: 1ª fecha de Motocross.

21 y 22 de octubre: 2ª fecha de Enduro.

4 y 5 de noviembre: 2ª fecha de Motocross.

24 y 25 de noviembre: 11ª edición del “Rally Cuesta del Gallo”.

2 y 3 de diciembre: Promocional de Motocross.

9 y 10 de diciembre: 3ª fecha de Enduro.

6 y 7 de enero: 3ª fecha de Motocross.

20 y 21 de enero: 4ª fecha de Enduro.

3 y 4 de febrero: 5ª fecha de Enduro.

10 y 11 de marzo: 4ª fecha de Motocross.

23, 24 y 25 de marzo: “Vuelta a la Tierra del Fuego”.

31 de marzo y 1 de abril: 6ª fecha de Enduro.

14 y 15 de abril: 5ª fecha de Motocross.

28 y 29 de abril: 7ª fecha de Enduro.