Julio Barroso, uno de los referentes de Colo Colo, reconoció ayer que el plantel aún está “avergonzado” luego de la eliminación en los octavos de final de Copa Chile a manos de Iberia, elenco que marcha décimo en el torneo de Primera “B” y que le ganó los dos partidos: 3-2 en Concepción y 2-0 en el Monumental.

El zaguero central argentino habló en la previa del partido que los albos jugarán mañana frente a Iquique en Cavancha a partir del mediodía, horario que, dicho sea de paso, fue ratificado por la ANFP luego que el cuadro albo se negara, por razones logísticas, a retrasar media hora el compromiso, solicitud hecha en la mañana de ayer por la Gobernación de Iquique ante una “tormenta solar” que podría afectar la transmisión del Canal del Fútbol.

El encuentro se enmarca en la sexta fecha del torneo Transición, que se reanuda este fin de semana luego del receso por los partidos de la “Roja”.

“VERGÜENZA”

“A nosotros los jugadores nos genera vergüenza quedar afuera en Copa Chile con un equipo de segunda (sic)… No podemos negarlo. Veníamos de ganar ese torneo y ahora quedamos fuera, como le tocó a Católica y otros equipos de primera”, comentó el zaguero.

“Con mis compañeros intentamos hacer todo y existe vergüenza porque no estuvimos a la altura de pasar. Sabemos la responsabilidad que tenemos como club grande y no queremos perder con nadie. Entonces, cuando sucede nos duele mucho”, complementó Barroso, agregando que “ahora sólo nos queda ganar el campeonato (Transición) para entrar a la Copa Libertadores”.

Enfatizó que ganarle a Universidad de Chile (4-1) en la fecha anterior fue algo muy importante, pero “quiero ganar campeonatos, no sólo un clásico”.

POLEMICA

El defensa de Colo Colo también fue consultado por la polémica suscitada entre la marca comercial ligada a Jaime Valdés, “Cac1ke”, y algunos jugadores de la Selección, a raíz de un tuiteo pidiendo recambio, con fotos de “Pajarito” y Matías Fernández. “Somos jugadores de fútbol, no opinólogos de todo lo que se escribe en las redes sociales, no me interesa. Trato de vivir el fútbol como me lo enseñaron, vengo de una época antigua donde no existía todo esto”, salió jugando Barroso.

“Para mí la adaptación no es cómoda ni me interesa, hasta me cuesta usar mis redes sociales, es una línea delgada que se cruza. No me meto porque no lo sé manejar bien, entonces prefiero enfocarme en lo que hacemos en Colo Colo y lo que tenemos que brindar cada fin de semana. Eso es lo que me preocupa”, finalizó el defensa albo.