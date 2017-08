Quintanilla pentacampeón en el Atacama Rally

Pablo Quintanilla en motos e Ignacio Casale en cuatriciclos, además del también nacional Antonio Hasbún en autos, se adjudicaron el Atacama Rally 2017, correspondiente a la tercera fecha del Campeonato del Mundo Crosscountry.

“Quintafondo” y el “perro” triunfaron ayer en la quinta y última etapa en medio de un ambiente sensible tras el atentado en Barcelona, ya que varios de los integrantes de los equipos europeos son catalanes.

Para el vencedor de las motos fue su quinto triunfo consecutivo en el Atacama Rally, aunque en esta ocasión el triunfo resultó especial, pues venía saliendo de una lesión y había vivido el grave accidente de su compañero de equipo, el francés Pierre Renet, quien abandonó en la etapa inicial luego de sufrir múltiples fracturas.

Ayer, Quintanilla partió dos segundos abajo del argentino Kevin Benavides en la general, pero pudo superarlo en los 158 kilómetros de especial por más de dos minutos en la jornada matinal, que largó y cerró en el sector de Alto Hospicio de Iquique.

CASALE Y HASBUN

En los “cuatris”, Casale registró sobre la arena del Atacama Rally solidez y seguridad, para triunfar ayer e imponerse en la general aventajando al holandés Kees Koolen por cómodos 47 minutos y 50 segundos.

Por su parte, en los autos, Hasbún logró una agónica victoria en la clasificación general, no por el considerable tiempo que lo separaba de sus dos perseguidores al inicio de la jornada, sino porque se perdió en el desierto iquiqueño y estuvo cerca de no arribar a la meta. Sin embargo, se encauzó y pudo terminar tercero en la etapa, lo que le bastó para campeonar.

ULTIMA ETAPA

Motos

1.- Pablo Quintanilla (Chile), 1h35’42”.

2.- José Ignacio Cornejo (Chile), a 12”.

3.- Paulo Gonçalves (Portugal), a 19”.

4.- Kevin Benavides (Argentina), a 2’25”.

Cuatriciclos

1.- Ignacio Casale (Chile), 2h04’02”.

2.- Rafal Sonik (Polonia), a 6’01”.

3.- Giovanni Enrico (Chile), a 18’02”.

4.- Kees Koolen (Holanda) a 18’07”.

Autos

1.- Emiliano Spataro (Argentina), 1h58’34”.

2.- Jorge Latrach (Chile), a 2h07’10”.

3.- Antonio Hasbún (Chile), a 3h26’49”.

ASI TERMINO

Motos

1.- Pablo Quintanilla (Chile), 12h53’49”.

2.- Kevin Benavides (Argentina), a 2’23”.

3.- Paulo Gonçalves (Portugal), a 11’51”.

4.- Sam Sunderland (Inglaterra), a 23’15”.

Otros chilenos:

7.- José Ignacio Cornejo, a 43’45”.

10.- Daniel Gouet, a 1h44’20”.

14.- Enrique Guzmán, a 4h12’50”.

15.- Tomás de Gavardo, a 11h26’47”.

16.- Rubén Velásquez, a 41h03’51”.

Cuatriciclos

1.- Ignacio Casale (Chile), 16h44’18”.

2.- Kees Koolen (Holanda), a 47’50”.

3.- Alexis Hernández (Perú), a 1h22’44”.

4.- Rafal Sonik (Polonia), a 1h28’06”.

Otros chilenos:

5.- Luis Barahona, a 2h49’38”.

6.- Giovanni Enrico, a 8h26’10”.

Autos

1.- Antonio Hasbún (Chile), 19h44’33”.

2.- Jorge Latrach (Chile), a 3h58’00”.

3.- Emiliano Spataro (Argentina), a 37h02’25”.