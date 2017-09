Ramírez: “Me daría lo mismo dirigir a Colo Colo o Católica”

El complicado presente de Pablo Guede en la banca de Colo Colo y el de Mario Salas dirigiendo a Universidad Católica, hace que ya comiencen a surgir nombres de eventuales reemplazantes.

Y el primer nombre que está saltando a la palestra es Miguel “Cheíto” Ramírez uno de los técnicos con mayor proyección en el fútbol chileno.

El ex defensa ha cumplido una gran campaña al mando de San Luis y su nombre empieza a sonar como opción en ambos equipos, a los que, dicho sea de paso, defendió como jugador.

“PREPARADO”

“En la medida que he ido dirigiendo me voy sintiendo mucho más preparado. Hay muchas más horas de entrenamiento y partidos, mucho más tiempo con los jugadores y uno va quemando etapas. Efectivamente hay que ir paso a paso y no hay que apurarse”, afirmó en diálogo con Fox Sports.

Consultado si estaría dispuesto a asumir el desafío de dirigir a albos o cruzados, Ramírez enfatizó: “Me daría lo mismo donde vaya, si es Colo Colo, Católica… O incluso la ‘U’, Unión, Audax, Palestino, O’Higgins o el extranjero. Donde vaya trataremos de plasmar nuestra metodología”.

En ese plano, el entrenador no se pone plazos. “Estoy feliz trabajando en San Luis, por la propuesta y cómo jugamos. Es lo que me identifica, me identificaba como jugador, que era arriesgado y he logrado que los jugadores lo hagan como me identifica. Es nuestro sello”, prosiguió.

Por ahora, Ramírez se enfoca en su próximo desafío, mañana ante Universidad de Chile, por la ida de cuartos de final de la Copa Chile, en Quillota. “Son dos partidos, ida y vuelta. Yo creo que ahí va a estar la estrategia que va a utilizar la ‘U’, en una cancha para ellos siempre difícil. Tenemos que asegurar acá”, enfatizó.

PROGRAMACION

Así se desarrollarán los compromisos de ida correspondientes a la ronda de los ocho mejores de la Copa Chile:

Hoy

17,30: Curicó – Antofagasta, en La Granja. Arbitro: Francisco Arrué.

20,00: San Felipe- Huachipato, en San Felipe. Arbitro: Héctor Jona.

Mañana

17,30: San Luis – U. de Chile, en Quillota. Arbitro: Eduardo Gamboa.

20,00: Iberia – Wanderers, en Los Angeles. Arbitro: Cristián Andaur.