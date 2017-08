Salah y la clave: “No hicimos alarde como en otros lados…”

Satisfecho se mostró el presidente de la ANFP, Arturo Salah, al confirmar el fallo del Tas favorable a Chile. “Esto ratifica el trabajo serio que estamos haciendo”, dijo el timonel de la ANFP.

“Hemos defendido de buena manera los intereses de la Selección. Era una situación que nos mantenía en incertidumbre. Ahora tenemos que enfocarnos en clasificar y en ganar en la cancha”, agregó.

“REPASA” A

ARGENTINA

El mandamás del fútbol chileno reveló la clave del éxito de Chile en el organismo internacional. “Hicimos la cosas como corresponden, sin el alarde que en otros lados se le había dado a este tema”, enfatizó Salah, disparando contra el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, quien en varias oportunidades presionó al Tas entregando informaciones falsas a los medios de su país, asegurando que el fallo ya estaba definido a favor de Bolivia (por ende, beneficiaba a Argentina en la tabla).

Salah destacó también que “la directiva nuestra ha avanzado en recuperar el prestigio y la credibilidad del fútbol. Nosotros no hemos hecho alarde con el tema y eso ha tenido premio. Este fallo tiene una señal de ese tipo y estimula mucho el trabajo que estamos realizando”.

Finalmente, Salah sostuvo que “este es un triunfo para las normas, las reglas, la ética. Se habló mucho, se establecieron muchas teorías, pero esto refleja que en el mundo las cosas buenas van a seguir siendo mejores que las malas”.

CASO ALEXIS

En otro tema, Salah aclaró que Alexis Sánchez no ha pedido permiso para ausentarse de la práctica de hoy, como venía especulando la prensa nacional. El presidente de la ANFP se reunió con Juan Antonio Pizzi y éste le dijo que las versiones de los medios son incorrectas respecto a la supuesta solicitud del tocopillano para cerrar negociaciones respecto a su futuro en el fútbol europeo.

ABOGADO DE ANFP

Volviendo al tema del fallo del Tas, el abogado de la ANFP, Eduardo Carlezzo, explicó que “nuestra argumentación consistía en que no se aplica el plazo de las protestas específicamente para estos casos de naturalización. Por eso el plazo de una hora después del partido (argumento de Bolivia para reclamar) no solo no aplicaba, sino además era absolutamente inviable”.

“Además, la Fifa puede siempre actuar de oficio en todos los casos disciplinarios”, agregó el abogado de la ANFP.

Carlezzo reconoció que “en teoría todavía es posible una apelación al Tribunal Federal de Suiza, que sería el Tribunal Supremo”, pero aclaró que la posibilidad de éxito es menor al 5 por ciento “porque no se centra en el mérito del caso, sino que observa cuestiones procedimentales”.

