Salas busca poner fin a la “paternidad” de un Guede que no quiere más “accidentes”

Los técnicos Mario Salas y Pablo Guede, de Universidad Católica y Colo Colo, respectivamente, ofrecieron ayer una conferencia de prensa en la antesala de la Supercopa 2016-2017 que disputarán mañana en el estadio Nacional.

El encuentro se jugará a partir de las 13 horas (de Magallanes) y será arbitrado por Julio Bascuñán, mientras que la transmisión televisiva estará a cargo de Canal 13 y el CDF.

COPA “NUEVA”

Los campeones en las apenas cuatro ediciones de la Supercopa que se han disputado hasta ahora son Unión Española, O’Higgins, Universidad de Chile y Universidad Católica.

La UC viene de ganar la versión 2015-2016 a costa de la “U” (2-1 en Concepción) y va por el “bi”, mientras que los albos no tienen este trofeo en sus vitrinas.

Cabe mencionar que Colo Colo disputará la presente Supercopa en su calidad de actual monarca de la Copa Chile, mientras que Católica lo hará por ser el equipo de mejor rendimiento en la última tabla acumulada (Apertura 2016 y Clausura 2017).

“PATERNIDAD”

La estadística deja ver un panorama complicado para la escuadra del técnico Mario Salas, que en cuatro presentaciones nunca ha podido vencer a Colo Colo en la “Era Guede” (tres derrotas y un empate).

“Nos hemos preparado para distintas situaciones durante el partido. Colo Colo tiene un andamiaje fuerte, pero esperamos que esta sea la oportunidad de ganarle. Tenemos mucha confianza, estamos con las pilas puestas, es una final, un único partido, así que ojalá podamos salir airosos”, partió comentando el entrenador cruzado.

“MAGO” Y OTROS

A Salas no sólo le preocupa la presencia de Jorge Valdivia en Colo Colo. “Lo complejo de los equipos de Guede es lo imprevisible que son. Si no estás preparado, puedes caer. Colo Colo tiene individualidades que te pueden desequilibrar en cualquier momento: no es solamente Valdivia, están también Valdés, Paredes, entre otros”, apuntó.

Si bien no lo confirmó, el “comandante” ya tiene definida la oncena para el compromiso de mañana: Cristopher Toselli; Juan Carlos Espinoza, Germán Lanaro, Benjamín Kuscevic, Fernando Cordero; César Fuentes, Luciano Aued; José Pedro Fuenzalida, Diego Buonanotte, Diego Vallejos; y Santiago Silva.

GUEDE PRESIONADO

En la vereda de Colo Colo el presente es más complicado. La pugna interna entre dos bloques en Blanco & Negro sigue “haciendo ruido” y parece reflejarse en el cuerpo técnico y el plantel, con roces que nadie quiere reconocer pero que se han filtrado desde la misma concesionaria.

Guede ha tenido problemas con un par de referentes después de la forzada salida del meta Justo Villar e intenta contra viento y marea recuperar la armonía en el camarín después de un pésimo inicio de semestre. Recordemos que los albos debutaron en la Copa Chile con un duro revés por 1-4 frente a La Serena en La Portada y el 2 de agosto (ver página 38) tendrán que luchar por darlo vuelta en el Monumental. De lo contrario, su continuidad quedará en entredicho.

PARTIDO “BISAGRA”

Si bien ya hay voces que se alzan pidiendo la salida de Guede, el panorama podría empeorar en caso de una derrota ante Católica. Pero, por otro lado, el de mañana asoma como un eventual partido “bisagra” para enderezar el rumbo con una victoria.

“Creo que llegamos muy bien (al partido con la UC), porque tuvimos una semana ‘limpia’ para poder trabajar en todos los aspectos que requiere una final. Llegamos bien, con ganas de revertir el último partido que tuvimos. Creo que los chicos están con ansias de revancha, con ganas de demostrar que lo que paso en La Serena fue un accidente”, enfatizó Guede.

¿EL “SALVADOR”?

Sobre el “redebut” oficial de Valdivia en Colo Colo, después de 11 años en el extranjero, Guede enfatizó: “Viene entrenando muy bien y espero ver la mejor versión de él. Que agarre la pelota, que juegue, se divierta y que nuestro trabajo en ataque pase la mayor cantidad de las veces por él. Creo que las ganas, la forma de trabajar y lo metido que está, hace que podamos ver a un ‘Mago’ en buenas condiciones”.

Consultado sobre la posible partida de Esteban Paredes ante el interés de Peñarol (ver nota aparte), el técnico albo tomó distancia. “Creo que no corresponde contestar esa pregunta, porque estamos a 72 horas de una final…”, expresó tajante.

ONCENA ALBA

Al igual que su colega de la UC, Guede también declinó confirmar la oncena de Colo Colo para mañana, aunque lo cierto es que está prácticamente definida. La única duda es por la banda derecha, pues Luis Pedro Figueroa y Oscar Opazo se disputan el puesto de lateral volante diestro.

De esta manera, los albos formarían con Agustín Orión; Julio Barroso, Fernando Meza, Felipe Campos; Luis Pedro Figueroa (Oscar Opazo), Jaime Valdés, Claudio Baeza, Gabriel Suazo; Jorge Valdivia; Andrés Vilches y Esteban Paredes.