Salas: “Me gustó mucho lo que hizo Católica…”

Mario Salas no pierde la esperanza de alcanzar el título, pese a la irregular campaña de Universidad Católica. “Numéricamente estamos lejos, lo tenemos claro. Sabemos que pelear el título está complicado, pero todavía estamos con posibilidades de seguir luchando y lo vamos a hacer hasta el final”, apuntó el entrenador cruzado.

Sobre el empate de ayer, sostuvo que “el punto no me deja conforme, pero quedé muy contento y me gustó mucho lo que hizo Católica ante Audax… Cualitativamente dimos un paso importantísimo”.

“Se vio el compromiso de los jugadores, una gran actitud y a un equipo que quiso ganar. Eso para mí es muy importante”, agregó.

CENTRODELANTERO

Respecto a la función que debió cumplir Diego Buonanotte en el centro del ataque, Salas valoró que “dio resultados el cambio de esquema y nombres. Diego jugando más adelantado funcionó, fue muy peligroso y quedó en evidencia que es un jugador muy importante para nosotros”.

“La posición del ‘9’ es clave, más allá de quién la ocupe. Volvimos a lo tradicional y nuestra estructura de juego fue coherente con lo que pedimos. Diego entendió a la perfección lo que queríamos”, concluyó Salas.