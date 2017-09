Salas: “No voy a renunciar y no cambiaré mi discurso”

Tras la derrota en el “Germán Becker” de Temuco, el cuestionado técnico de Universidad Católica, Mario Salas, descartó la posibilidad de dejar el cargo por decisión propia.

“Vamos a seguir luchando por los primeros lugares. Este campeonato te da un montón de cosas. Si bien la derrota sufrida dificulta mucho pelear el primer lugar, vamos a seguir trabajando y poniéndole el pecho a las balas. No voy a renunciar y no cambiaré mi discurso de acá a fin de año”, aseguró el DT cruzado.

ERRORES DEFENSIVOS

El entrenador aceptó que la defensa de Católica no tuvo una buena tarde. “Esos 30 minutos del principio nos costaron el partido. Hoy (ayer) teníamos esperanzas de acercarnos (a la cima del torneo), es un traspié bastante importante y fuerte, pero ya pasó y ahora Católica tiene que enfocarse en el partido que viene (ante Colo Colo) para ganarlo”, afirmó el “comandante”.

“Si hay una consigna acá es pelear el partido que viene, estemos bien o mal futbolísticamente… No vamos a llorar sobre la leche derramada. Vamos a levantarnos y a tratar de seguir luchando. Esa es nuestra consigna y bandera”, “filosofó” Salas.

Relacionado