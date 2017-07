Sampaoli desató locura en Perú

Jorge Sampaoli hizo un alto en su labor como técnico de la Selección argentina y viajó a la ciudad de Callao, Perú, para ser parte de la celebración de los 90 años del Sport Boys.

El casildense no olvida a uno de los clubes que marcó el inicio de su carrera (2002 y 2003) y por eso no dudó en aceptar la invitación que le hizo la dirigencia de la institución hace un tiempo.

“ROCKSTAR”

La participación del ex técnico de la “Roja” en el evento provocó toda una locura en Perú. Es que desde su llegada le dieron un trato de “rockstar”.

“Hizo un paréntesis a su labor al frente de la Selección de Argentina, en pleno proceso de Eliminatorias, para unirse a su gente, a su familia, a su Sport Boys de toda la vida”, destacó el sitio El Líbero, resaltando que “las tribunas rugían y él no dejaba de emocionarse”.

“Hoy tiene millones en su cuenta bancaria, pero no ha perdido la humildad”, subrayaron los medios peruanos. “Mis primeros pasos los di acá. Esta es mi casa y la recuerdo con gratitud. Siempre estaré para mis Boys”, agradeció Sampaoli.