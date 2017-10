Sampaoli “vaticinó” en 2015 que Chile no iba al Mundial

Columnista reveló detalles de una reunión informal que sostuvo el entonces entrenador de la “Roja” con un grupo de periodistas nacionales. El casildense habló de bajos rendimientos y problemas de indisciplina encabezados por un Vidal “ingobernable”, planteando la necesidad urgente de un recambio.

El ex técnico de la Selección Chilena, Jorge Sampaoli, adelantó en 2015 que Chile no iba a clasificar al Mundial de Rusia 2018 y reveló a periodistas varios secretos del vestuario que hoy son de dominio público tras concretarse el fracaso de la “Roja” en la carrera a Rusia.

Las Ultimas Noticias publicó detalles de la conversación que el actual adiestrador de Argentina mantuvo entonces con un grupo de comunicadores de radio Agricultura, entre ellos Pedro Carcuro, Juan Carlos Villalta, Milton Millas, Romai Ugarte y el también columnista Sergio Gilbert, quien reveló los pormenores en la edición de ayer del periódico nacional.

LA REUNION

Sampaoli estaba aún al frente de la “Roja” después de ganar la Copa América Chile 2015, ya en proceso de eliminatoria, cuando quiso reunirse con un grupo de periodistas designados “a dedo” para hablarles de sus aprensiones respecto al futuro de la Selección y de lo complicado que era manejar el vestuario.

“Hay jugadores que ya no dan el tono. A ‘Edu’ (Eduardo Vargas) cada vez que lo veo está peor que antes. ‘Mati’ (Matías Fernández) ya no da el nivel en que quiero que juegue la Selección y (Mauricio) Pinilla sólo piensa en las fiestas cuando lo nomino. Ninguno de ellos está para enfrentar una eliminatoria como la que tenemos por delante”, manifestó Sampaoli, según Gilbert.

EL “CASO VIDAL”

En cuanto a Arturo Vidal, el casildense enfatizó en esa oportunidad que su caso “es para un especialista médico… Le gusta tomar y no se controla. Cuando veníamos en el avión de vuelta de Lima, me fue a preguntar si podía abrir una cerveza que había comprado en el aeropuerto. Le dije que no, que venían dirigentes y otras personas. Igual él y otros se consiguieron una botella de whisky”.

Siempre de acuerdo al columnista, Sampaoli dijo que a Gary Medel “le gusta divertirse, pero ya no toma”, mientras que de Alexis Sánchez comentó que “a veces amanece con sus audífonos puestos y se sienta solo a tomar el desayuno, sin hablar con nadie”.

CAPITAN SIN PESO

Respecto a Claudio Bravo, el hoy técnico de la Selección argentina opinaba que “lo hacen poner la cara pero son otros, los de la ‘Banda Pitillo’, los que lideran el equipo”. Cabe mencionar que en ese “grupito” están Gonzalo Jara, Arturo Vidal, Jean Beausejour, Jorge Valdivia y Mauricio Pinilla.

“Si seguimos así y no realizamos cambios profundos es difícil que Chile llegue al Mundial de Rusia”, profetizó Sampaoli, quien entonces ya estaba planificando el recambio con Felipe Mora, Diego Valdés, Nicolás Castillo y Nicolás Maturana en carpeta.

Su intención era jugar la Copa América Centenario 2016 en Estados Unidos con un equipo alternativo para iniciar así el recambio generacional, pero preparando con tiempo a la plantilla. “Necesito que los clubes acepten pasarme jugadores una o dos veces a la semana”, había dicho Sampaoli a los periodistas.

SUEGRA DE BRAVO

En otro plano, Pilar Lizana, suegra del portero Bravo, se sumó ayer a los dichos de su hija Carla Pardo en relación a los hechos de indisciplina ocurridos en la “Roja” durante el proceso del técnico Juan Antonio Pizzi.

“Hubo puntos negros que Pizzi no castigó cuando debía hacerlo”, dijo en entrevista con el matinal de TVN, “Muy Buenos Días”.

“Con haber castigado a uno, habrían aprendido los demás”, añadió, antes de aclarar que el arquero chileno no es quien le reveló de estos actos.

“Nada sabemos por Claudio, porque Claudio no cuenta nada… Nosotros sabemos mucho porque estamos cerca del Casino (Monticello), yo tengo un sobrino que trabaja allá y tengo otras amigas que trabajan allá. Yo sé las cosas por ellas, no porque me las cuente Carla o porque Claudio lo haya conversado en el camarín”, comentó.

También afirmó que “sé de los que iban al Casino, de los que llegaban curados. Hay otros que iban a comer con sus mujeres y se retiraban calladitos…”.