“Secuestran” a arquero de la “U”

Una distendida e hilarante conferencia de prensa se vivió ayer en el Centro Deportivo Azul, con el portero Fernando de Paul como protagonista.

Ocurre que el meta suplente de Universidad de Chile fue objeto de una broma por parte de sus compañeros argentinos Leandro Benegas y Fabián Monzón, quienes, encapuchados, interrumpieron el diálogo con los periodistas apostados en el CDA para “secuestrar” a De Paul, en medio de las risas generalizadas de los presentes.

El delantero y el lateral zurdo tiraron al suelo y luego arrastraron al arquero hacia un sector posterior a la mesa de conferencias. Segundos después, el “secuestrado” volvió y continuó respondiendo las preguntas, no sin antes pedir disculpas por la informalidad.

Cabe mencionar que De Paul ya estaba siendo objeto de bromas de otros compañeros que se presentaron en la sala para escuchar las palabras del meta y ser testigos de la broma que vendría minutos después, entre ellos David Pizarro, Sebastián Ubilla, Gustavo Lorenzetti y Rafael Caroca.

EXPECTATIVAS

Ya en tono más serio, De Paul se refirió a su “eterna” suplencia “por culpa” de Johnny Herrera. “Tengo delante de mí a un referente del club y un muy buen arquero. Por más que no me toque jugar, sigo creciendo. Tengo que transmitirle al cuerpo técnico y a mis compañeros que si Johnny no está, yo puedo responder de gran forma”, comentó el meta, quien asoma como titular para el debut del domingo 16 ante Ñublense en Chillán (16,30 horas, de nuestra región).

Asimismo, dijo que “la idea es afrontar este torneo con la misma humildad que nos caracteriza, con perfil bajo y mucho trabajo”, resaltando que “es muy importante ganar, pero también cómo se gana”.

CONTRATO

DE HOYOS

En otro tema, el gerente de Azul Azul, Pablo Silva, se refirió ayer a la renovación del entrenador argentino Angel Guillermo Hoyos, cuyo contrato finaliza en diciembre próximo.

“Nos hemos tomado el tiempo adecuado. Lo conversamos con Guillermo. El sabe que estamos muy contentos con su trabajo y él también está muy cómodo en el club. Ahora, en algún momento nos sentaremos a conversar con la idea de que continúe y para conocer sus intenciones”, apuntó el personero en la presentación del Museo del cuadro azul.

“Queremos saber qué está pensando. Sé que se siente muy cómodo en Chile también. Pero no estamos apurados. Tenemos toda la intención de renovar y la idea es, apenas exista el espacio, hacerlo. No hay una estrategia de demorar esto, simplemente se hará cuando se den los tiempos”, complementó.

MAS REFUERZOS

Hoyos, quien en su primer semestre al mando del equipo logró el título del torneo Clausura 2017, lo que clasificó a los azules a la Copa Libertadores 2018, no ha querido negociar aún su continuidad porque quiere darle prioridad a la conformación del plantel y luego ver su tema.

Recordemos que Azul Azul ya contrató a los volantes de contención Felipe Seymour (procedente de Unión Española) y Rafael Caroca (Iquique), además de los jóvenes delanteros Francisco Arancibia (O’Higgins) y Martín Arenas (Villarreal “B”), todos nacionales.

El plantel se completará con dos delanteros, siendo las principales opciones Mauricio Pinilla e Isaac Díaz. El primero viajó a Italia para desvincularse del Génova, un tema que se entrabó en las últimas horas, mientras que en el caso de Díaz, no tendría costo puesto que Tijuana de México no ha pagado ninguna de las cuotas de la venta hecha desde la misma “U”, por lo que su retorno al club azul es más que probable.