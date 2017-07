Seymour listo y rechazan oferta de Independiente por Beausejour

Felipe Seymour fue oficializado ayer como refuerzo de Universidad de Chile. El volante de contención procedente de Unión Española retorna después de seis años al club que lo formó como profesional.

“En lo personal siempre soñé con este momento. Es una sensación de felicidad volver a mi casa seis años después. Sólo queda agradecer a mi familia, a mis amigos y a los hinchas de la ‘U’, que siempre presionaron de cierta manera para que yo volviera”, dijo el mediocampista en su presentación en el CDA.

MADUREZ

Consultado sobre su evolución futbolística, Seymour, quien este 23 de julio cumplirá 30 años, comentó: “Son seis años de madurez, tanto en lo futbolístico como en lo personal. Tuve la suerte de jugar en buenas ligas y eso te va enseñando. En Europa aprendí orden táctico y le fui agregando cosas a mi juego, que antes era más físico. Hoy se premia la buena técnica y esas cosas fueron evolucionando en mi juego”.

“Cuando estás afuera, uno valora lo que no tiene y estando afuera una de las grandes cosas que más extrañaba es la’ U’, su gente, y qué decir, su hinchada”, añadió el volante, acotando que “la ‘U’ es un grande y por eso siempre la meta es la misma, ser campeón en todo lo que juegue”.

Seymour se suma como refuerzo a tres refuerzos nacionales: el volante de contención Rafael Caroca (ex Iquique) y los jóvenes delanteros Francisco Arancibia (ex O’Higgins) y Martín Arenas (ex Villarreal “B”).

PINILLA

En la presentación de Seymour, el gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, se refirió al arribo de Mauricio Pinilla. “Le queda un año de contrato con Génova de Italia y tiene una opción para desvincularse porque parece que no está en los planes del técnico. Pero no vamos a negociar hasta que Mauricio sea un jugador libre. El nos va avisar, a través de WhatsApp nos estamos mensajeando y si nos llega la foto de su desvinculación, entraremos a negociar”, explicó el personero.

ISAAC DIAZ

El gerente deportivo azul también confirmó que es real la posibilidad de que retorne el ariete Isaac Díaz, quien está a préstamo en Sol de América de Paraguay, desde el Tijuana mexicano, club que nunca cumplió con el pago de su carta, por lo que la “U” está litigando para recuperar su ficha, lo que podría ocurrir en las próximas horas.

Incluso, de fracasar algunas de las gestiones por los delanteros, Fuentes dejó entrever que tienen en la mira una tercera carta que “sería extranjera, porque todavía nos queda un cupo”.

BEAUSEJOUR

Consultado por el futuro de Jean Beausejour, el personero reconoció que hubo un contacto formal por parte de Independiente de Avellaneda, que está dispuesto a cancelar la cláusula de salida. Esta asciende a 2 millones de dólares, vale decir 500 mil menos de lo que pagó la “U” a Colo Colo por el lateral zurdo.

“Nos juntamos con su representante. Existe una oferta de parte de Independiente, pero no reúne las condiciones para hacer efectiva la cláusula… También falta una conversación con Jean cuando regrese de vacaciones”, explicó Fuentes.

Trascendió que Azul Azul declinó iniciar tratativas porque los rojos proponen pagar en dos cuotas y la “U”, considerando la crisis económica que atraviesa el fútbol argentino, exige que le cancelen al contado.

Cabe mencionar que el equipo del técnico Miguel Angel Hoyos no debutará este fin de semana en la Copa Chile. Lo hará recién el domingo 16 del presente como visita frente a Ñublense en Chillán (16,30 horas, de nuestra región).

