Sifup: “El torneo no se iniciará con más de 90 futbolistas desempleados”

Gremio de jugadores amenaza con impedir el inicio del campeonato Transición luego que la ANFP marginara de sus respectivas divisiones a Barnechea, Naval e Independiente de Cauquenes por no cumplir con las garantías económicas que exige el reglamento.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) emitió ayer tarde un comunicado anunciando que “por mandato de la asamblea, se ha resuelto que el torneo Transición que parte el viernes 28 de julio no se iniciará con más de 90 futbolistas desempleados”.

El gremio de jugadores endureció así su postura en relación a la no admisión por parte de la ANFP de tres clubes profesionales en sus respectivas divisiones luego de que éstos se vieran imposibilitados de cumplir con las garantías económicas que exige el reglamento del fútbol profesional.

“La directiva, en conjunto con los capitanes, tomó esta decisión tras conocer la incómoda posición en la que quedaron nuestros agremiados tras la incompetencia de los directivos de sus clubes”, agregó el Sifup.

INCUMPLIMIENTO

Durante la mañana de ayer el directorio del Sifup se presentó en las oficinas de la ANFP para solicitar al ente rector una prórroga (ver nota aparte) para Barnechea, Naval e Independiente de Cauquenes, clubes que no alcanzaron a pagar la garantía para competir en sus respectivas divisiones.

En el caso del cuadro metropolitano, no pudo cumplir a tiempo con los dineros que se le exigen para poder participar en Primera “B” luego de concretar su ascenso. Por su parte, Naval de Talcahuano y los cauqueninos quedaron fuera de la Segunda División también por no cumplir con la cuota de inscripción.

POSTURA FIRME

El Sifup aseguró que mantendrá su postura si desde la ANFP no se le da un plazo prudente “para que dichos clubes cumplan con sus responsabilidades económicas, que finalmente afectan directamente a nuestros agremiados”.

“La ANFP tiene la obligación de garantizar un campeonato que parta sin vicios de ninguna especie, ni menos con un número importante de cesantes a tres días del inicio de la competencia. Apelamos a la disposición que ha tenido la gerencia de Quilín para resolver este problema”, añadió el Sifup.

DARDOS A

DIRIGENTES

El Sifup criticó en el comunicado “a los malos dirigentes que afectan directamente la tranquilidad económica y emocional de nuestros asociados, que en muchos casos viven hasta con el sueldo mínimo, el que hoy ni siquiera está garantizado”.

Al respecto, Gamadiel García, presidente del gremio de futbolistas, complementó: “Quiero que se comprenda que el Sifup no está apoyando a estos presidentes que no cumplen, que están por sobre las reglas que se le imponen a los otros equipos que sí tuvieron la capacidad de cumplir. Quizás se puede malentender que estamos respaldando a los presidentes de Naval o Independiente, pero no respaldamos las malas prácticas. Apoyamos a los jugadores que arriesgan quedarse sin club y por eso hemos apelado a la ANFP para que le den un plazo prudente a los clubes para que cumplan y nuestros compañeros puedan tener equipo”.