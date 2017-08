Sobrevivientes del Chapecoense inundaron de emoción el Camp Nou

Momentos de gran emotividad se vivieron ayer en el Camp Nou de Barcelona con motivo de la disputa del tradicional trofeo “Joan Gamper”, amistoso protagonizado por el “Barça”, esta vez con Chapecoense de Brasil como rival.

Antes del partido, Alan Ruschel, Jackson Ragnan Follman y Helio Hermito Neto, los futbolistas sobrevivientes de la tragedia áerea que dejó 71 muertos (incluidos 19 jugadores y todo el cuerpo técnico) el pasado 28 de noviembre en la jungla colombiana de La Unión, recibieron el cariño de más de 40 mil personas en el recinto catalán.

Los tres saltaron al césped después de que lo hicieran el resto de sus compañeros y recibieron la ovación más sentida por parte de todos los aficionados y de la plantilla azulgrana, inundando de sentimientos al estadio blaugrana.

A LA CANCHA

De los futbolistas sobrevivientes, sólo Ruschel estaba en condiciones de saltar al campo. Y lo hizo después de ocho meses de recuperación física (fracturas múltiples, incluso en la columna vertebral, con riesgo de parálisis, y compromiso abdominal), además de un profundo impacto anímico.

El jugador de 27 años entró ayer con la jineta de capitán y desde el principio parecía tener garantizado lo que para él sería un regalo inolvidable, la “10” de Messi para su colección.

El puntapié inicial del amistoso fue de Follmann, con una prótesis en la pierna derecha, y también de Neto, quien lloró en la cancha ante miles de hinchas que aplaudían de pie.

Ruschel, por su parte, marcó a Jordi Alba, no tuvo miedo de barrer, gambeteó, disparó un tiro libre e imprimió la energía que pudo en la banda derecha de su equipo. A los 35’ del primer tiempo todo el estadio enmudeció. Por largos segundos resonaron en todos los rincones del Camp Nou los aplausos para Ruschel, quien dejó la cancha saludando al público.

“CELEBRAR LA VIDA”

“Lo que intento mostrar es cómo celebrar la vida. Mostrar el placer de trabajar, hacer lo que amo, estar vivo. Hoy (ayer) di todo lo que pude en la cancha. Ahora me toca seguir. Me quedan unos 8 ó 10 años de carrera y quiero aprovecharlos. Lo que me importa es hacer lo que más quiero”, expresó Ruschel, con la camiseta de Messi en la mano. “El me dio el honor de cambiar la polera. Otro sueño cumplido”, agregó el lateral, acotando que “aún es difícil para mí jugar un partido completo, pero unos 35 ó 40 minutos está bien, ¿no?”.

GOLEADA

El resultado del partido fue sólo una anécdota. Barcelona goleó 5-0 a Chapecoense, en ritmo de entrenamiento, con tantos de Gerard Deulofeu (5’), Sergio Busquets (11’), Messi (28’), Luis Suárez (55’) y Denis Suárez (73’).

Toda la recaudación del compromiso será donada por Barcelona a Chapecoense, para apoyar la reconstrucción del equipo.