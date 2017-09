“Su ausencia no repercutirá en el grupo”

Pizzi trató de explicar la marginación de Marcelo Díaz del seleccionado nacional y discrepó de Claudio Bravo al asegurar que “no se ha perdido la humildad ni hay relajo”. El entrenador aseguró que no consultó a los referentes de la “Roja” antes de tomar su decisión y tampoco conversó el tema con Marcelo Díaz. “Me preocupa el estado de la cancha del Monumental”,

comentó Pizzi a propósito de un recital previo al partido contra Ecuador. “Me hubiera gustado que la gente que se encarga

de esto se hubiese preocupado del tema”, enfatizó.

Las primeras preguntas a Juan Antonio Pizzi en la conferencia de prensa que ofreció ayer apuntaron obviamente a la ausencia de Marcelo Díaz en la nómina de la “Roja”.

“No suelo hablar de los futbolistas que no están convocados, pero teniendo en cuenta lo que significa Marcelo, haremos una excepción. El ha sido y será un jugador importantísimo para la Selección, pero hemos contemplado una serie de variables a la hora de armar esta nómina…”, partió comentando el técnico de la Selección.

Acto seguido, dejó entrever que la marginación del volante de Pumas de México fue por decisión técnica. “Los jugadores que han sido seleccionados son los que más se ‘acomodan’ y los que cumplen las características para llevar a cabo el plan para los duelos con Ecuador y Brasil”.

RENDIMIENTO

Le consultaron si su decisión se basó exclusivamente en el rendimiento actual del jugador y el DT respondió: “Todas las variables que hemos utilizado para la evaluación para la convocatoria, han sido analizadas. Y ese análisis concluye que el plantel que hemos convocado es el adecuado… Tras la fecha anterior se hizo una evaluación y se contempló la falta de continuidad (de Marcelo Díaz, entre otros). A pesar de eso, nosotros consideramos que muchos jugadores que tuvieron una menor preparación de lo que nosotros pretendíamos, iban a ser importantes y por eso los convocamos…”.

Pizzi aclaró también que “Care’pato” no quedó fuera de la Selección por sus declaraciones previas al partido ante Bolivia, cuando dijo que no era conveniente cambiar el dibujo táctico, como finalmente lo hizo el DT, pasando de un 4-2-1-3 a un 4-4-2. A la postre, jugando de manera irreconocible, con un pragmatismo inusual, la “Roja” cayó 0-1 en La Paz.

SIN CONSULTAR

Siempre en torno a la marginación de Marcelo Díaz de la nómina, el entrenador aseguró que no le explicó su decisión a los referentes del plantel en la reciente visita que hizo a Europa. “Con ellos no fue tema la ausencia de Marcelo Díaz. Yo tengo libertad para tomar mis decisiones y los futbolistas siempre las han respetado. Con Marcelo tampoco lo conversé…”.

“Su ausencia no repercutirá en el grupo, que durante los últimos dos años ha sido muy sólido. Los necesitamos a todos comprometidos y no le veo problema a esto”, cerró el tema.

“HUMILDAD”

Días atrás, Claudio Bravo hizo un sentido “mea culpa” y reconoció que “perder la humildad” tras los logros obtenidos es una de las razones del complicado momento que Chile vive en la eliminatoria, con riesgo de quedar fuera del Mundial de Rusia 2018.

Pizzi opina todo lo contrario. “No hemos perdido la esencia ni la humildad… Si hay algo claro, es que todo lo que yo hago tiene como bandera la humildad. La preparación que hacemos es con la máxima humildad. Después podemos tener buenos o malos resultados, pero eso tiene que ver con lo futbolístico. Nuestro presente no tiene nada que ver con pérdida de humildad. Debemos reconocer que no jugamos bien y que hay motivos para aquello. Eso lo hablé con los jugadores y esperamos corregirlo”.

RELAJAMIENTO

En la misma línea, Pizzi siente que “no hay relajo” en la Selección y que “este equipo no perdió el espíritu de competir”.

“Contra Paraguay (0-3) y Bolivia (0-1) se jugó mal. Hubo muchos recortes de prensa donde se valoró lo que hicimos en Copa Confederaciones, pero no creo que en ese tiempo se haya perdido esa hambre. Pero sé las consecuencias de lo que pasa si no hay triunfos… Se han cometido errores futbolísticos, pero los jugadores en ningún momento han mostrado relajo”, subrayó.

TODO O NADA

Chile está sexto en la eliminatoria, hoy fuera del Mundial, y necesita vencer sí o sí a Ecuador. Además tiene que lograr al menos un empate en Brasil, lo que teóricamente debería permitirle asegurar al menos el repechaje. Pero si no logra sumar en Sao Paulo, la “Roja” dependerá de otros resultados.

“Los jugadores son conscientes que es la última instancia. Debemos esforzarnos como siempre al máximo. Todos tienen ilusión de sacar un buen resultado en ambos partidos. No veo que haya un desgaste de los jugadores. Creo que físicamente van a llegar en buenas condiciones porque todos tuvieron un tiempo importante de descanso tras la Copa Confederaciones”, comentó Pizzi.

¿CANCHA MALA?

En otro orden, el técnico argentino reconoció que “me preocupa el estado de la cancha del Monumental”, a propósito del recital que se efectuará en el recinto albo previo al partido contra Ecuador. “Hemos tratado que todas las condiciones ajenas a nuestro trabajo vayan en la línea que nos ayuden a conseguir el objetivo. No es lógico que en un estadio que vamos a jugar algo tan importante, antes haya un recital. Esto excede lo que yo pueda sugerir. Hay entes dentro de la ANFP y me hubiera gustado que la gente que se encarga de esto se hubiese preocupado del tema. Me afecta y me incomoda…”.

OTROS TEMAS

Alexis “intocable”: “Hay expectativas sobre los rendimientos que pueden tener ciertos futbolistas, pero acá en la Selección Chilena no hay ‘intocables’. Sólo hemos modificado cosas por distintas circunstancias y hemos funcionado correctamente”.

Mano blanda: “Tengo una forma de trabajar que me ha permitido ser exitoso. Ganar una Copa Confederaciones, una China Cup y llegar a la final de Copa Confederaciones lo avala. Los jugadores comparten nuestra forma de trabajar y por eso han tenido un muy buen rendimiento”.

Continuidad en la Selección: “Tengo contrato hasta el mes de octubre si no clasificamos, hasta noviembre si jugamos el repechaje o hasta julio si jugamos el Mundial. No hay ninguna variación. Mi vida está en Chile, mi familia igual”.