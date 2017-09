“Tenemos cero margen de error”

Técnico cruzado Mario Salas afirmó que Católica está obligada a ganar el domingo en Temuco. De paso, descartó renunciar.

Universidad Católica fue bicampeón en 2016 pero su presente dista mucho de aquel equipo. La realidad dice que en el torneo Transición la UC sólo ha ganado un partido y sus opciones de seguir en la lucha por el título dependen de un triunfo sobre Temuco en el estadio “Germán Becker”, este domingo a las 15,30 horas en el marco de la séptima fecha.

Los cruzados están novenos en la tabla junto a Universidad de Concepción, muy distanciados del líder Unión Española, a 9 puntos.

NO RENUNCIA

El cuestionado técnico cruzado Mario Salas tomó la palabra ayer en conferencia de prensa y, de entrada, aclaró que dejar el cargo no es una opción para él.

“No se me pasa por la cabeza renunciar. Tengo muy claro mi forma de ser, de actuar y sé cómo puedo dar vuelta las cosas para que salgan bien o reafirmar las situaciones para que sigan bien”, enfatizó el “comandante”.

“Dejar de trabajar en lo que me gusta y apasiona, lógicamente, es algo que tiene que venir de otras personas… Lo único que se me pasa por la cabeza es mejorar, ser aún más fuerte, adaptarme, ser inteligente y tratar de resolver los problemas que se me aparecen”, apuntó Salas.

ANTE TEMUCO

Sobre el choque ante Temuco, sostuvo que “es un partido muy importante, es una final que tenemos que jugarla como tal. Partido esencial, el margen de error es muy limitado, por no decir cero, y tenemos que hacer todo lo posible para quedarnos con los tres puntos. Con esa disposición y actitud vamos”.

Asimismo, remarcó que cuenta con el apoyo de sus jugadores en este irregular momento: “Todos los días me muestran un compromiso que me lleva a seguir luchando para dejar en mejor pie a esta institución”.

MISMA FORMULA

Este domingo, Salas volverá a optar por Diego Buonanotte como referente en la delantera, ya que David Llanos está lesionado y Santiago Silva, quien viene saliendo de molestias físicas, aún no está al cien por ciento.

Así, la oncena para el choque con los albiverdes será con Cristopher Toselli; Stefano Magnasco, Branco Ampuero, Germán Lanaro, Germán Voboril; César Fuentes, Luciano Aued; José Pedro Fuenzalida, Carlos Espinosa, Jeisson Vargas; y Diego Buonanotte.