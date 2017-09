“Tenemos que ‘rompernos las piernas’…”

Charles Aránguiz fue entrevistado ayer por radio Cooperativa y coincidió con la marcada autocrítica que hizo el pasado jueves Claudio Bravo en diálogo con la misma emisora, cuando habló de “recuperar la humildad” y el “carácter de competir”.

Recordemos que el capitán chileno pidió incluso “olvidar” los logros de la “Roja”, porque terminaron provocando un “relajo” que pasó la cuenta ante Paraguay (0-3) y Bolivia ( 0-1).

“No le tomamos el peso. No llegamos fuertes a los partidos y ahí está la prueba: no salió nada, no jugamos a nada y hubo desorden total”, reconoció Aránguiz.

Según el volante de Bayern Leverkusen, “no llegamos claros ni concentrados a dos partidos que, en el papel, eran fáciles, y ahora todo se puso complicado”.

“NO LLEGUE METIDO”

En lo personal, dijo que “soy responsable de que en la doble fecha anterior no llegué metido al ciento por ciento y el grupo lo sintió, pero ahora el pensamiento es que todos vamos a estar bien y nos vamos a jugar la opción que tenemos”.

Respecto a las críticas de los hinchas por el discurso de Arturo Vidal, quien cada cierto tiempo “recuerda” el bicampeonato de América, Aránguiz comentó: “Es la gente la que está con el tema de las Copas. En lo personal, tengo las medallas en la casa y cuando me retire las miraré, analizando el recorrido que hice. Pero ahora trato de vivir mi momento, el día a día y responder a lo que me toca”.

LO QUE VIENE

Chile recibirá a Ecuador el jueves 5 de octubre en el Monumental de Santiago y cerrará la eliminatoria mundialista visitando a Brasil el martes 10 en Sao Paulo.

“No hay margen de error. Primero vamos a enfrentar con todo a Ecuador y luego vamos a pensar en Brasil. Sería un fracaso echar a la basura cuatro años de trabajo. Hay que entregar todo, ‘rompernos las piernas’… Debemos ganar como sea a Ecuador y después en Brasil tenemos que rescatar mínimo un empate para poder jugar con otros resultados”, enfatizó Aránguiz.

“MALENTENDIDO”

En otro tema, el volante aclaró lo publicado ayer por La Tercera a propósito de la visita del técnico Juan Antonio Pizzi a Europa para dialogar con los principales referentes de la Selección. “No le encuentro la razón” (al viaje del técnico), tituló el periódico, citando una frase de Aránguiz que sonó “fuerte” y que el mismo jugador quiso contextualizar en radio Cooperativa.

“Me preguntaron si hablando con Pizzi uno iba a mejorar el nivel y no le encuentro razón, porque los profesionales somos nosotros. Independiente si hablamos con el técnico o no, debemos jugar bien. A eso apuntaban mis palabras”, apuntó.

“Si el técnico viene acá (a Alemania) para que yo juegue bien, no le encuentro razón. Debo ser profesional y dar lo mejor en el momento que me toque. Pero si viene a charlar conmigo, bienvenido sea. Es bueno tener una cercanía con él”, complementó.

REUNION CON PIZZI

Aránguiz dijo que, afortunadamente para él, la publicación no fue malinterpretada por Pizzi. “Estaba organizando la cita y sale un título así… Me dejan en un momento incómodo con el técnico. Pero Juan se lo tomó de otra forma y está todo tranquilo con él. Fue la primera persona con la que me comuniqué. Me conoce y sabe que si debo decirle algo, se lo diré a la cara. El lunes me junto con él para charlar sobre lo que viene”, cerró el “Príncipe”.

