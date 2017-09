UC perdió con Temuco y llega herida al clásico con Colo Colo

Universidad Católica sigue alejándose de la cima del torneo Transición y no logra acallar las críticas contra su técnico Mario Salas. Los cruzados visitaron ayer el estadio “Germán Becker”, donde Deportes Temuco le ganó por la cuenta mínima en el marco de la séptima fecha del torneo Transición.

El local fue más en la primera etapa, con Cristián Canío, Rubén Farfán y Lucas Campana neutralizados al límite por Cristopher Toselli o por alguna acción de la última línea para evitar una ventaja temprana.

A los 25’ le anularon de manera correcta un tanto a Rubén Farfán, de Temuco, por posición de adelanto, y tres minutos más tarde se instaló la polémica por otra diana invalidada, esta vez con tinte de discusión.

Pero el dueño de casa no se rindió y encontró premio justo antes del descanso (47’), cuando Luis Casanova convirtió de tiro libre.

COMPLEMENTO

Con la necesidad de encontrar dos goles, Salas mandó a la cancha a Santiago Silva, ya que el esquema con el enganche Diego Buonanotte como único punta no estaba resultando. Además, con el ingreso de José Luis Muñoz, los cruzados lograron volcar la cancha a su favor y someter al cuadro de Dalcio Giovagnoli.

El “Enano” tuvo un par de ocasiones frente a José Gamonal, pero el meta albiverde estuvo notable. Y cuando no fue el arquero, fue el palo, pues a los 75’ un intento de rechazo de Sebastián Díaz terminó estrellándose en el vertical derecho. Una suerte de señal de que el arco temuquense estaba clausurado para Católica, como finalmente se confirmó.

ALINEACIONES

Temuco (1): José Gamonal; Nicolás Ramírez, Diego Díaz, Luis Casanova, Miguel Aceval; Sebastián Díaz (80’ Mathias Riquero), Rubén Cepeda; Cristián Canío, Kevin Harbottle; Lucas Campana (64’ Matías Donoso) y Rubén Farfán (74’ Jaime Soto). DT: Dalcio Giovagnoli.

U. Católica (0): Cristopher Toselli; Stefano Magnasco, Germán Lanaro, Branco Ampuero, Germán Voboril (77’ Fernando Cordero); César Fuentes (56’ Santiago Silva), Luciano Aued; José Fuenzalida, Carlos Espinosa, Jeisson Vargas (69’ José Luis Muñoz); y Diego Buonanotte. DT: Mario Salas.

MAGRA CAMPAÑA

Con esto, la UC mantiene una pobre campaña que sólo registra un triunfo (1-0 en la quinta jornada sobre Curicó) y cuatro empates (2-2 con Audax Italiano, 1-1 ante Wanderers, 1-1 con Everton y 0-0 frente a Universidad de Concepción). Además de la derrota de ayer, Católica perdió en la segunda fecha ante Unión Española por 0-1.

Ahora el panorama se torna aún más complejo para los cruzados, puesto que deberán recibir este domingo a Colo Colo en San Carlos de Apoquindo a partir del mediodía. Un clásico que podría bajar definitivamente a la UC o bien reengancharla en la lucha por el título, aunque la realidad dice que hoy está a lejanos diez puntos del líder Unión Española.

GANA O’HIGGINS

O’Higgins superó por 2-1 a Palestino en Rancagua y su nuevo técnico Gabriel Milito pudo por fin celebrar una victoria en el Transición, dejando de paso la condición de colista.

Los goles llegaron en el complemento a través de Pablo Calandria (76’, cabezazo) y Martín Rolle (83’, tiro libre), mientras que la visita descontó en la agonía mediante anotación de Roberto “Pájaro” Gutiérrez (90’, penal).

AUDAX DE VISITA

En Valparaíso, Audax Italiano fue una visita ingrata y derrotó por 3-1 a Wanderers.

Un autogol de Ezequiel Luna abrió la senda del triunfo para los de colonia (49’) y poco después aumentaron Sergio Santos (54’) y Bryan Carrasco (62’).

Jean Paul Pineda ilusionó a los porteños con una posible remontada al descontar (68’), pero el marcador no volvió a moverse.

HUACHIPATO SUMA

El telón de la séptima fecha cayó anoche en el estadio Cap de Talcahuano, donde Huachipato derrotó por la cuenta mínima a Iquique. El único gol lo consiguió Jorge Ortega en el tramo final del compromiso (81’).