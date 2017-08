Un fallo “injusto y vergonzoso”

Con una mezcla de molestia y resignación se recibió el fallo del Tas en Argentina, donde se esperaba un veredicto favorable a Bolivia para desplazar a Chile en la tabla.

Diego Horario Fucks, periodista del programa 90 Minutos de Fox Sports, reclamó que “me parece muy injusta” la decisión del Tribunal de Arbitraje Supremo con sede en Suiza.

“Que les quede claro a los chilenos, con quienes tengo una especie de ‘clásico’… Me parece muy injusto, tan injusto como la reducción de la sanción a Messi”, graficó el “Chavo”, refiriéndose a una reciente insólita decisión de la Fifa, que le rebajó al astro argentino tres fechas de sanción (de un total de cuatro) pese a insultar a un árbitro, hecho que fue captado por imágenes de TV que dieron la vuelta al mundo.

“Me parece injusto que un fallo para castigar a Bolivia, involucre a Argentina, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Chile y Perú. Seis selecciones para castigar a una…”, complementó molesto el periodista argentino.

LIBERMAN

Su colega Martín Liberman, conocido por fuertes intercambios de opiniones con hinchas chilenos en las redes sociales, fue blanco favorito de los “tuiteros” nacionales.

El comentarista, conocido por su poca paciencia en Twitter, explotó con una provocación que le hicieron desde este lado de la cordillera, aunque luego borró la respuesta. “¿De qué hablas estúpido? ¿Qué me importa a mí el fallo ése? Jamás me metí ni di una opinión al respecto… ‘Pintáte’ un mechón gil”, respondió molesto.

LOS DIARIOS

“Tas (Estás) en repechaje”, ironizó el diario deportivo Olé. “El Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó el fallo de la Fifa por lo que Chile no perderá los puntos tras su reclamo ante Bolivia. Así, la tabla no cambia y la Selección Argentina sigue quinta”, agregó el prestigioso medio bonaerense.

Por su parte, TyC Sports apuntó: “Argentina seguirá en repechaje. El Tas ratificó el fallo a favor de Chile y la Selección continuará en el quinto lugar”.

La Nación reconoció que “habíamos anticipado en julio que el Tas beneficiaría a la Argentina” pero finalmente “rechazó la apelación presentada por Bolivia y a la que se sumaron Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay”.

Detalló que “el tribunal que tomó la decisión está presidido por el italiano Massimo Coccia y se completa con Efraim Barak (Israel) y José Juan Pintó (España)”.

PRESION Y SAMPAOLI

Clarín prefirió comentar que el fallo del Tas fue “en votación dividida por 2-1, lo que provoca la decepción de la dirigencia argentina encabezada por Claudio ‘Chiqui’ Tapia, quien siempre dejó trascender, en forma extraoficial, que el fallo sería favorable a Bolivia, y por ende a Argentina, al quitarles dos unidades a Chile”, lo que finalmente no ocurrió.

En tanto, el técnico de la “Albiceleste”, Jorge Sampaoli, se mostró resignado. “Es algo que sabíamos que no dependía de nosotros. La decisión no nos compete, seguimos vinculados con la realidad que tenemos”, expresó el casildense.

Reconoció, eso sí, que “me hubiera puesto contento si el fallo del Tas hubiese sido diferente…”.

“QUE VERGÜENZA”

Si bien en Argentina es donde más estaban pendientes del fallo, hubo reacciones fuertes en Ecuador. “Esta resolución del Tas quedará en la historia del fútbol internacional como la más vergonzosa en contra del ‘fair play’ en el fútbol”, lanzó el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Villacís.

“Qué vergüenza, una decisión antirreglamentaria y contra el ‘fair play’ secundada por el Tas, en quien nosotros confiábamos en que iba a hacer justicia”, agregó.

En su cuenta de Twitter, la Federación Ecuatoriana siguió con los cuestionamientos. “La resolución del Tas sienta un precedente nefasto: ¡no importan los plazos, sólo las razones! ¡Terrible!… La resolución echa un manto de nulidad sobre las eliminatorias”.

“SE PIERDE LA

CREDIBILIDAD”

En Paraguay también hubo marcada molestia. “Nos sorprende bastante a todos los que acompañamos la acción boliviana. Con este criterio se pierde la credibilidad. Quieren hacer como las Olimpíadas, que años después se les quita las medallas a quienes tuvieron doping”, graficó el secretario general de la Asociación “guaraní”, Wigberto Duarte.

Añadió que “no pueden sacar el fallo 48 horas antes de un partido importante… No va a haber más seguridad en los campeonatos porque, entonces, cualquier cosa se puede revisar aunque sea dos años después, es decir, se cae todo”.