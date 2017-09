Una “diferencia de opinión” tiene a Colo Colo enfrentado con “sponsor” por sueldo de Valdivia

El presidente de Blanco & Negro, Aníbal Mosa (foto), se refirió ayer al impasse que vive Colo Colo con la marca estadounidense Under Armour por el supuesto incumplimiento de su principal “sponsor” en el pago de parte del sueldo de Jorge Valdivia.

El problema fue dado a conocer el miércoles pasado a la opinión pública por Ricardo Lobos, gerente de administración y finanzas de B&N, al tiempo que el auspiciador aludido desmintió en la misma jornada las acusaciones a través de un comunicado.

“Tenemos una diferencia de opinión… Con la llegada del ‘Mago’, fuimos a hablar en primera instancia con Under Armour y llegamos a un par de tipos de modelos de acuerdo. Se tomó uno, y a esta fecha (tres meses después de la llegada del volante) Colo Colo no ha recibido el dinero”, explicó el mandamás albo.

“Pretendo juntarme con la gente de Under Armour, nuestros gerentes se comunicaron con ellos para una reunión posterior a las Fiestas Patrias. Creo que esta alianza es beneficiosa tanto para ellos como para Colo Colo y este es un impasse que esperamos solucionar”, complementó.

Aclaró que, más allá de lo que ocurra en la reunión, “no hay ninguna posibilidad de que Jorge se vaya. Firmamos un contrato con él y la responsabilidad es nuestra”.

APOYA A PAREDES

En cuanto a la citación de Jorge Valdivia al Tribunal de Disciplina de la ANFP y los dichos de Esteban Paredes al respecto, Mosa apuntó: “Han sucedido casos peores en el fútbol, al menos cuatro o cinco, que no han sido llamados al Tribunal. Jorge es un jugador limpio, al que le pegan y lo buscan mucho. Son cosas que deberían quedar en el campo de juego”.

“Ha habido muchos errores y no sólo Esteban (Paredes) y Colo Colo lo sufren. Lo han sufrido todos los equipos. Es cosa de hablar con otros presidentes de clubes y uno se da cuenta de que hay un problema… No quiero criticar ni alabar, pero esto merece una revisión, porque mientras más pasen desapercibidos los árbitros, mucho mejor”, complementó.

FUTURO DE GUEDE

Mosa también se refirió al complicado presente de Pablo Guede al mando del primer equipo. “No podemos estar contentos con la eliminación en Copa Chile, por ningún motivo. El lema de Colo Colo es salir a ganar todo”, asumió el presidente de B&N.

“Respecto a la evaluación del trabajo de Pablo, tengo una opinión y la he hecho saber varias veces y de distintas maneras. Pero más allá de mis gustos personales, la evaluación la haremos a fin de año”, confirmó.