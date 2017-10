Una fecha de castigo a Valdivia

Jorge Valdivia recibió anoche una fecha de suspensión de parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP por la tarjeta roja que le mostró el árbitro Piero Maza en la victoria alba sobre Wanderers por 2-0 el pasado domingo.

El mismo castigo recibió Mario López, quien se vio involucrado en una suerte de conato con el “Mago”. Este le propinó un cabezazo a la altura del pecho y el jugador porteño le respondió con un manotazo en la cara.

El secretario del Tribunal, Alejandro Musa, dio a conocer el castigo que recibió Valdivia, aunque no entregó detalles de los argumentos. Lo cierto es que, el volante albo la terminó sacando barata, pues el informe del juez acusaba “conducta violenta”, con lo que arriesgaba en principio de dos a seis partidos de sanción.

De esta manera, Valdivia no podrá jugar el próximo sábado contra Audax Italiano en La Florida (18 horas), mientras que López se perderá el clásico porteño ante Wanderers el mismo día en Valparaíso, pero al mediodía.

SUS DESCARGOS

Previo a la resolución del Tribunal, el jugador de Colo hizo sus descargos en persona y así lo explicó cuando se retiraba de la sede de Quilín. “La autocrítica (por sus palabras en Twitter) no fue justificando la tarjeta roja, aunque muchos han dicho que fue exagerada. Va por lo que se está jugando Colo Colo en estos momentos y la expulsión mía, o de cualquier jugador, complica todo. Pero mantengo la idea de que no hubo una conducta violenta, como se señala en el informe. Un cabezazo en el pecho es el de Zinedine Zidane en la final del Mundial Italia 2006”, graficó el volante.

Consultado si se siente perseguido por los arbitrajes, el “Mago” aclaró: “No lo siento así, creo que Piero Maza lo hizo bien en general, sacando las expulsiones. Cuando el arbitraje es malo hay que decirlo, no entiendo por qué no podemos hablar de los árbitros y ellos sí pueden hacerlo con los jugadores”.

“Soy uno de los que más faltas sufre. Pablo (Guede) es mi entrenador y es lógico que me defienda. Es claro que muchas veces hay un abuso en la cantidad de faltas, pero no me van a escuchar quejándome de eso, pero sí de los criterios que tienen algunos para poner tarjeta amarilla”, complementó el ex Palmeiras.