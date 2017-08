US$911 millones en torno a Neymar

En una concurrida conferencia de prensa en el Parque de los Príncipes, el estadio de París Saint Germain, fue presentado oficialmente Neymar.

El astro brasileño partió descartando que haya dejado Barcelona para no seguir a la sombra de Lionel Messi. “No me influenció en nada. Mi deseo de venir a París fue porque buscaba un nuevo reto. No por falta de protagonismo. Busco títulos y nuevos desafíos. Mi corazón me ha pedido venir, estoy aquí con toda la felicidad del mundo y haré lo mejor de mí para poder conquistar todos los títulos”, comentó Neymar, reconociendo, eso sí, que Messi “es mi ídolo”.

El delantero se mostró dispuesto a debutar hoy, cuando PSG reciba al Amiens por la primera fecha de la Liga Francesa (12,15 horas, de Magallanes).

“Los que piensan que vengo por dinero no saben nada de mi vida. Nunca me ha movido el dinero… Lo primero que pienso es en mi felicidad y en la de mi familia”, complementó sobre su traspaso, que demandó un desembolso de 222 millones de euros por su cláusula de salida (contrato hasta 2022).

MAS MILLONES

Pero además hay cifras tanto o más impresionantes involucradas en la transacción, si se toma en cuenta la totalidad que deberá desembolsar el jeque qatarí Nasser Ghanim Al-Khelaifi.

De hecho, hasta el padre del jugador, Neymar da Silva, recibirá US$107 millones por facilitar el pase de su hijo al PSG. El progenitor del astro brasileño gestiona todos los negocios del atacante.

Según los periódicos franceses L’Equipe y Le Parisien, el desglose de los US$911.589.973 involucrados en la totalidad del traspaso, es el siguiente:

US$263.195.833: cláusula de salida pagada al Barcelona (222 millones de euros).

US$216.940.958: impuestos a pagar en España.

US$107.876.122: entre prima e impuestos para el padre de Neymar.

US$177.817.784: para el jugador, por las cinco temporadas (US$ 35.563.369 cada año).

US$145.809.815: impuestos por los 5 años a pagar en Francia.

TEVEZ AL TOPE

Mientras tanto, el medio británico Four Four Two entregó un listado con los seis futbolistas mejor pagados del mundo, en el cual quedó en evidencia que el argentino Carlos Tévez sigue siendo el mejor remunerado. Este es el detalle:

1.- Carlos Tévez (Shanghai Shenhua, China): 38 millones de euros anuales.

2.- Neymar (PSG, Francia): 30 millones.

3.- Ezequiel Lavezzi (Hebei Fortune, China): 26,5 millones.

4.- Lionel Messi (Barcelona, España) y Oscar (Shanghai, China): 25 millones.

6.- Cristiano Ronaldo (Real Madrid, España): 23,6 millones.