Valdivia arriesga nuevo castigo

Jorge Valdivia fue citado para la próxima sesión del Tribunal de Disciplina de la ANFP, el jueves 21 de septiembre, por sus dichos contra el árbitro Eduardo Gamboa tras el empate 1-1 de los albos ante Iquique, en la sexta fecha del torneo Transición.

Luego de la denuncia realizada por la comisión arbitral que preside Enrique Osses, el Tribunal acogió la acusación realizada en contra del seleccionado nacional.

Valdivia declaró al Canal del Fútbol tras el partido ante los iquiqueños que la amonestación que recibió por parte de Gamboa fue “una estupidez” y que “lo único que le dije es que cuando arbitran afuera es totalmente distinto a acá, donde es faltita tras faltita. Sólo le dije eso y me puso amarilla”.

AMARILLAS

Además, se ratificó la sanción por una fecha para el mismo Valdivia debido a acumulación de tarjetas amarillas, tras sumar cinco en seis fechas del campeonato Transición, por lo que no estará disponible para el encuentro ante San Luis, el viernes 22 de septiembre, por la séptima fecha.

En tanto, por sus declaraciones contra los árbitros, el “Mago” arriesga un castigo de dos a cinco fechas, de manera que podría perderse de partida el clásico ante Universidad Católica (octava fecha) en San Carlos de Apoquindo.

CASO GUEDE

En otro tema, desde Turquía, el presidente de Blanco & Negro, Aníbal Mosa, se refirió a la continuidad del cuestionado Pablo Guede en la banca, descartando que podría ser despedido si no le gana a San Luis. “No, eso no es cierto. Eso no es efectivo… Lo vamos a evaluar a fin de año. Este no es el momento”, enfatizó el mandamás de Colo Colo, quien regresa hoy al país.