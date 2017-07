Valdivia: “Dejar el alcohol ha sido una de las mejores decisiones en mi carrera”

Jorge Valdivia se siente a gusto en su retorno a Colo Colo tras 11 años en el extranjero. Y así lo refleja en cada contacto con la prensa, demostrando la experiencia ganada a sus 33 años, con madurez en sus palabras y buena disposición hacia los medios.

En el marco de la presentación de los zapatos que utilizará durante el torneo Transición, el “Mago” hizo ayer algunas interesantes revelaciones para graficar por qué se siente en óptimas condiciones para responder a las enormes expectativas que ha generado su regreso al club.

ALIMENTACION

“Estoy haciendo una dieta sin gluten y sin lactosa. Estuve ocho meses con eso, más el no consumo de alcohol, y pasé a sentirme muy bien, me lesioné menos”, comenzó contando el ex jugador de Al Wahda de Emiratos Arabes.

“El gluten y la lactosa son componentes que inflaman un poco los tejidos blandos. Tenía músculos inflamados y me puse bajo ese régimen algo complicado. Era difícil encontrar los productos. No soy celiaco ni intolerante a la lactosa, pero decidí hacerlo por un tema de las lesiones. Y me siento muy bien”, añadió Valdivia.

Asimismo, enfatizó que sintió “una felicidad tremenda luego de dejar de consumir alcohol”, lo que calificó como “una de las mejores decisiones que he tomado durante mi carrera”.

INDISCIPLINA

También recordó los hechos de indisciplina que protagonizó en el pasado (“Bautizazo”, “Puertordazo” y “Café Tavelli”) y que le significaron purgar sanciones. “Soy conciente que nuestros actos pasados seguirán saliendo a la luz y te catalogan de una manera particular por eso. No sólo pasa por un tema de imagen, yo en su momento ‘regalé’ mucho en ese sentido”, expresó.

“Ahora tengo otras responsabilidades, soy padre de familia y debo tener una actitud diferente por ellos y por mí. Espero que ustedes también ayuden con eso. Por ejemplo en la Copa América de 2015 se me involucró equivocadamente a mí por el choque de Arturo (Vidal)… Cometí errores y eso hace que se me culpe por todo”, reconoció.

LA SELECCION

Valdivia también se refirió a la posibilidad de volver a la Selección. ˝No puedo estar pensando en jugar un clásico sin pensar en lo que haré el domingo. Sé la responsabilidad que tengo en mi club, me encantaría volver a la ‘Roja’, pero no puedo pensar sólo en la Selección y dejar de lado al club que confió en mí y me trajo de vuelta. Pero me encantaría poder volver”.

En la misma línea, bromeó y desató risas ante la posibilidad de ser nominado por Juan Antonio Pizzi. “Espero que si me llaman a la Selección pueda jugar los 90 minutos”, apuntó, aludiendo a su supuesta imposibilidad de “aguantar” físicamente un partido completo.

PINILLA Y LA “U”

Al ser consultado por el superclásico ante la “U” (quinta fecha del Transición en el Monumental) y la presencia de Mauricio Pinilla en el archirrival, el “Mago” puso paños fríos. “En la medida que han pasado los años uno se da cuenta que no es necesario hablar mal de la ‘U’ o de Católica, porque eso genera violencia entre los hinchas. La mejor manera de representar a cada institución es en la cancha”.

Agregó que “Mauricio le hará bien a las intenciones que tiene la ‘U’ en el campeonato y la Libertadores; espero que le vaya bien y se pueda desarrollar como él quiere”.