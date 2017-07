Valdivia descartado ante La Serena y dos titulares podrían partir de Colo Colo

El gerente deportivo de Blanco & Negro, Oscar Meneses, confirmó anoche que Jorge Valdivia no podrá jugar la revancha de Colo Colo ante La Serena por Copa Chile.

Recordemos que los albos perdieron categóricamente 1-4 en La Portada y necesitan dar vuelta la serie ganando por cuatro goles de diferencia mañana en el estadio Monumental (15 horas, de nuestra región), por lo que la presencia del “Mago” ante los “papayeros” representaba no sólo un aporte futbolístico sino también un envión anímico importante.

La sensible baja del refuerzo estrella de Colo Colo asomó como un rumor durante la jornada de ayer en los diversos medios nacionales y fue confirmada anoche por el personero de B&N en declaraciones al programa Fox Sports Radio Chile.

FINIQUITO Y CTI

Meneses detalló que el finiquito del jugador desde su club anterior (Al-Wahda) llegó a nuestro país el pasado miércoles en la mañana, por lo que recién entonces pudieron solicitar el CTI (transfer) a Emiratos Arabes, sin embargo el documento de habilitación internacional no llegó a tiempo.

“No es por dar excusas, pero yo creo que la Federación Arabe se demoró en el envío del finiquito y del transfer. Porque hoy (ayer) podríamos haber amanecido con el pase. Creo que en gran medida es por culpa de la falta de celeridad de la Federación Arabe y del club (Al Wahda), que no mandaron las cosas. Ayer en la tarde (miércoles) estaba todo informado por parte nuestra”, se excusó Meneses.

En tal sentido, dijo que conspiraron el desfase horario entre ambos países (7 horas) y el feriado de hoy y mañana en Emiratos, aunque Meneses también ensayó una autocrítica. “No sabía que el sábado y domingo de nosotros es para ellos viernes y sábado”, reconoció, asumiendo que “quizás faltó un llamado telefónico y no quedar esperando la respuesta de un mail…”.

EN INSTAGRAM

Mientras tanto, Valdivia estuvo muy activo ayer en Instagram, primero para agradecer el respaldo de los hinchas en la “Noche Alba” y luego para “adelantar” su ausencia contra La Serena.

“Gracias por el apoyo que recibimos anoche (miércoles). A pesar del frío llegaron más de 25 mil hinchas”, escribió el “Mago”, para luego agregar que “ya pasó la mentira y ahora comienza lo de verdad”, en alusión a la Copa Chile y el Torneo Transición.

Sin embargo, más tarde publicó una serie de emoticones con los que quiso expresar una mezcla de tristeza y enojo por el ya comentado tema del transfer que no llegó a tiempo.

En definitiva, Valdivia podrá “redebutar” por los albos en un partido oficial recién el domingo 23 de julio ante Universidad Católica en el estadio Nacional (13 horas, de Magallanes) por la Supercopa Chilena.

PAVEZ “CASI”

Durante la jornada de ayer también se especuló con la posible partida de dos jugadores que durante el último semestre fueron titulares en Colo Colo: el volante Esteban Pavez y el delantero uruguayo Octavio Riveros.

Al respecto, Meneses reconoció que B&N maneja ofertas por ambos y que es muy probable que el mediocampista deje el club “porque ya está en el tiempo de salir…”.

Lo más concreto para Pavez es un ofrecimiento desde el fútbol mexicano, pero también lo están sondeando en Brasil (Coritiba) y Argentina (Gimnasia de La Plata), aunque el presidente albo, Aníbal Mosa, no confía en la “respuesta económica” de los clubes trasandinos.

El volante hace tiempo que quiere emigrar al extranjero, sobre todo después del incidente policial en el que se vio involucrado hace algunas semanas.

RIVERO Y PEÑAROL

En tanto, Rivero es pretendido por Peñarol, que ya hizo llegar una oferta a B&N, según reveló Meneses, algo que también confirmó el medio uruguayo Ovación Digital: “Peñarol está en la búsqueda de un centrodelantero para encarar la segunda parte del año. El nombre que mayor consenso tiene en la interna es el de Octavio Rivero, actualmente en Colo Colo”.

El representante del jugador, Flavio Perchman, también confirmó las tratativas. “El tema ya está encaminado, pero Colo Colo puso un dinero importante por el 50% de su ficha, de manera que no será fácil que quiera traspasarlo. Sin embargo, lo que más ayuda es que Octavio quiere ir a Peñarol”, sostuvo el agente.

¿VILCHES TAMBIEN?

Cabe mencionar que la noche del miércoles Mosa reconoció que igualmente manejan un ofrecimiento por el ariete Andrés Vilches. “También tenemos una propuesta y esperamos resolver el tema esta semana”, apuntó el mandamás albo.

En todo caso, lo del delantero formado en Huachipato asoma menos probable, más si se va Riveros. Además, B&N ya rechazó tiempo atrás una oferta por 600 mil dólares desde el fútbol turco.