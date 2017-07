Valdivia pide paciencia y espera ser un “mesías”

Jorge Valdivia habló de todo en la conferencia de prensa que ofreció ayer, justo en la antesala de la “Noche Alba” programada para hoy en el Monumental, donde Colo Colo presentará a sus hinchas el plantel para el segundo semestre y jugará un amistoso con Huachipato a partir de las 21 horas (de Magallanes).

“Me encantaría ser el mesías para Colo Colo, pero esto es colectivo, no individual. En Brasil, cuando no jugaba, se me reprochaba mucho porque el equipo no ganaba, pero yo siempre decía que esto es colectivo, todos tenemos que estar bien. Es claro que unos tienen más responsabilidades que otros, pero deben ser compartidas. Espero ser ese mesías”, afirmó el “Mago”.

INACTIVIDAD

Recordó que su último partido oficial fue el 9 de mayo en Emiratos Arabes. “De allá para acá han sido sólo entrenamientos y el que es deportista sabe que no es lo mismo entrenar que competir. Si bien jugué 20 minutos en la pretemporada, me sentí muy cansado, falto de ritmo, de fútbol”, reconoció.

En la misma línea dijo ser consciente de que “no tengo mucho tiempo” y que será necesario “saltar todo y ponerme a tono con el resto de mis compañeros lo antes posible. No quiero demorarme 4 ó 5 partidos para estar a punto”.

“Físicamente quizás estoy para correr una maratón, pero es muy diferente un partido de fútbol. Podemos hacer muchos kilómetros en la pretemporada, sin embargo cuando son 90 minutos, 11 contra 11, son otras cosas que uno trabaja. No es lo mismo correr a las 8 de la mañana que jugar una final súper importante con Católica (Supercopa el 23 de julio)”, explicó Valdivia.

A LA CANCHA

El enganche albo sumaría minutos en el amistoso de esta noche ante los “acereros” y su “redebut” por los puntos con la camiseta alba será este sábado en la revancha de la primera fase de Copa Chile frente a La Serena en el recinto de Macul (16 horas, de nuestra región). Los albos necesitan revertir el 1-4 de la ida y para ello buscarán imponerse por cuatro goles de diferencia.

“Espero que lo que hice en la pretemporada me dé un soporte para mañana (hoy). Lo que sí está pronosticado es que jugaré el sábado. ¿Cuántos minutos? dependerá del técnico”, comentó el refuerzo estrella de los colocolinos.

“IMPACIENCIA”

“He estado tratando de contenerme en muchas cosas. Tengo muchas ganas de poder jugar, pero soy consciente que me voy a demorar un poquito más del resto, que viene de un período no tan largo de inactividad. Hay una impaciencia tremenda de mi parte y tengo la misma ilusión del hincha de ser un verdadero aporte, ayudarle al equipo, darle variantes al entrenador”, enfatizó el mediocampista.

CLIMA TENSO

Valdivia fue consultado por el ambiente tenso que se vive en Colo Colo a raíz de los últimos resultados. “Se juntó todo, lo de La Serena con el campeonato pasado (que les ganó la ‘U’ en la última fecha). Pero lo dije antes: si siempre que vamos a jugar se recuerda eso, no vamos a avanzar. Pablo (Guede) fue muy claro y es lo que sentimos todos, los que jugaron, los que no jugamos, el hincha. Fue muy doloroso perder así con La Serena. Pero aquí dentro se habló una vez y no se vuelve a hablar más de lo que ya pasó. Esto es Colo Colo, esto genera, cuando se pierde como se perdió se genera esta alharaca”.

Finalmente, Valdivia entregó un mensaje a los hinchas albos. “Que no abandonen a este equipo, que sigan confiando, que no va a ser un jugador el que va a ponerse la capa de superhéroe y va a salir a ganar solo. A todos nos duele lo que pasó el campeonato pasado, pero sacarlo a relucir siempre no nos va a ayudar”, cerró el enganche albo, una de las cuatro incorporaciones albas para el segundo semestre junto al meta argentino Agustín Orión, el lateral Oscar Opazo y el volante Nicolás Maturana.

HUACHIPATO

Cabe mencionar que Huachipato, el rival en el amistoso de hoy, anunció ayer la incorporación del delantero paraguayo Jorge Ortega, de 26 años, procedente del club “guaraní” Rubio Ñu y con pasos anteriores por Tacuary, Cerro Porteño, Junior de Colombia, Sportivo Luqueño y Coritiba de Brasil.

De esta manera el nuevo técnico César Vigevani suma su octava incorporación entre las que también resalta el ex volante de Universidad de Chile, Sebastián “Chino” Martínez.