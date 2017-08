Colo Colo cumplió ayer su primera práctica semanal de cara al superclásico que jugará ante Universidad de Chile este domingo a partir del mediodía en el estadio Monumental, por la quinta fecha del torneo Transición.

El cuadro albo llega al crucial choque con una previa irregular producto de apenas un triunfo (3-1 sobre O’Higgins en Rancagua), dos empates (0-0 con Antofagasta y 1-1 frente a Palestino) y una derrota (1-2 en casa ante Universidad de Concepción), campaña que tiene a los dirigidos de Pablo Guede octavos en la tabla, a cinco unidades del puntero Unión Española y a cuatro de los azules, quienes marchan segundos.

PAREDES MEJORA

Esteban Paredes es la gran duda alba producto de una molestia lumbar que ya le impidió jugar frente a los penquistas, aunque ayer entregó señales alentadoras, pese a que se mantuvo realizando un trabajo diferenciado, básicamente con trote suave durante la mañana y sesiones de gimnasio en la tarde en la clínica Meds.

La práctica en el Monumental registró la “invasión” de una decena de hinchas albos cuando el plantel cerraba la jornada, pero todo se vivió sin incidentes. Acto seguido, los jugadores y el cuerpo técnico disfrutaron un asado.

ORION OPTIMISTA

El portero argentino Agustín Orión habló ayer con la prensa en el recinto de Macul, expresando su deseo de estirar la racha de 16 años sin triunfos azules en el Monumental.

“Para estos partidos me trajeron. El morbo lo pone la prensa, pero sería lindo para mí y nuestros compañeros seguir con la historia de que Colo Colo no ha perdido acá. Eso sería hermoso”, enfatizó el meta.

“La presión, por lo menos en mí, no pasa. Sólo queda disfrutar un partido de esta envergadura. Ojalá poder ganar y mantener el invicto”, agregó.

“HEMOS CUMPLIDO”

Orión prometió que “vamos a estar a la altura y a dar la talla respecto a lo que significa este partido”, para luego hacer un breve balance de lo realizado a la fecha: “Creo que hemos cumplido los objetivos. Ganamos la Supercopa y avanzamos (a octavos de final) en Copa Chile. Obviamente nos gustaría haber ganado los primeros cuatro partidos (del torneo Transición), pero los rivales también juegan y no lo hemos podido hacer”.

Reconoció que “la ‘U’ viene de ganar un partido difícil (3-2 a Huachipato), pero un clásico es distinto y da lo mismo cómo llegues, así que estamos tranquilos porque la verdad se verá el domingo”.

APOYO A GUEDE

En otro tema, el ex arquero de Boca Juniors, Racing de Avellaneda y la Selección argentina dijo no entender los constantes cuestionamientos a la labor de Guede. “Yo no he escuchado acá (en el Monumental) que haya dudas de la continuidad de Pablo… No sé de dónde vienen esas versiones. Encontré acá a un gran técnico, uno de los mejores que he tenido”, lo respaldó.

En la misma línea sostuvo que el entrenador albo “hace un gran trabajo en el campo, no deja nada al azar y a mí me ha enriquecido muchísimo a mis 36 años. He aprendido mucho de él, algo que es difícil que pase a esta edad. He visto mejoras en mí”, subrayó, aclarando que sus palabras no son “una defensa de Pablo Guede, porque no la necesita”.

“Me es difícil explicar lo que pasa con él… (El rechazo de los hinchas) debe ser por la pérdida del torneo pasado. No tengo más argumentos para suponer algo. El fútbol está basado en resultados y cuando uno no los cumple, más aún en este club tan grande, trae consecuencias”, complementó.

A TABLERO VUELTO

Para el superclásico de este domingo se autorizó un aforo de 40 mil espectadores, vale decir, capacidad completa en el recinto de Macul.

Se incluyen 2.100 boletos para hinchas de la “U”, los que saldrán a la venta durante la jornada de hoy, mientras que para los fanáticos de Colo Colo sólo quedaban ayer 2.270 entradas disponibles.