Vettel y Hamilton “firmaron la paz”

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno, y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), su escolta, se abuenaron ayer en el Red Bull Ring de Spielberg, sede del Gran Premio de Austria que se correrá este domingo.

Ambos protagonizaron un incidente en el GP de Europa en Azerbaiyán, hace dos domingos, cuando Hamilton ralentizó su máquina con el auto de seguridad en pista y fue impactado a propósito por Vettel, quien venía detrás. El germano justificó su actitud alegando una prueba de frenos ejecutada “en mal momento” por el británico y éste lo terminó “invitando” a resolver el problema fuera de la pista.

A la postre, Vettel recibió una sanción de 10 segundos por comportamiento antideportivo y terminó cuarto el Baku, un puesto delante de Hamilton. En el ranking mundial del calendario 2017 el alemán lo supera por 14 puntos (153/139).

TODO EN PAZ

“El movimiento fue inadecuado, porque en esos momentos pensé que él había frenado de forma intencionada, pero luego entendí que no hubo mala intención por su parte… Estaba decepcionado y sobrerreaccioné. No hay más. El lunes pedí disculpas, a la Fia, al público y a él”, comentó Vettel.

“Se acabó el problema. La telemetría demostró que no frené a propósito. No me pidió disculpas justo después de su sanción, pero me mandó un mensaje de texto telefónico y por supuesto que acepté sus disculpas”, dijo por su parte Hamilton.

“No creo que la dinámica entre Sebastian y yo cambie. Le sigo teniendo respeto como el gran campeón que es y seguiremos luchando de forma justa”, cerró el británico.

GP DE AUSTRIA

El Gran Premio de Austria, novena fecha del Mundial de Fórmula Uno, contempla para hoy dos tandas de entrenamientos libres y la restante será mañana junto a la clasificación que determinará el orden de salida para la carrera de este domingo (9 horas, de Magallanes).

Recordemos que en Azerbaiyán triunfó el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), segundo finalizó el finés Valtteri Bottas (Mercedes) y tercero el canadiense Lance Stroll (Williams).

El ranking de pilotos cumplidas ocho jornadas marcha así:

1.- Sebastian Vettel 153 puntos.

2.- Lewis Hamilton 139.

3.- Valtteri Bottas 111.

4.- Daniel Ricciardo 92.

5.- Kimi Raikkonen 73.

6.- Max Verstappen 45.

7.- Sergio Pérez 44.

8.- Esteban Ocon 35.

9.- Carlos Sainz 29.

10.- Felipe Massa 20.

CONSTRUCTORES

1.- Mercedes 250 puntos.

2.- Ferrari 226.

3.- Red Bull 137.

4.- Force India 79.

5.- Williams 37.

6.- Toro Rosso 33.