Vidal y Medel entrenaron “a medias”

Arturo Vidal y Gary Medel abandonaron ayer la práctica vespertina de la Selección, pero sólo fue por precaución debido a problemas físicos menores que no deberían impedirle jugar mañana ante Paraguay en el reinicio de la eliminatoria mundialista sudamericana (19,30 horas en el Monumental).

En cuanto a Gonzalo Jara, Nicolás Castillo, Jorge Valdivia, Esteban Paredes y Osvaldo González, quienes se sumaron a la “Roja” el pasado lunes con inconvenientes físicos de diversa índole, el cuerpo médico confía que, trabajando con cargas diferentes a la del resto de sus compañeros, no tendrán problemas para estar a disposición del técnico Juan Antonio Pizzi, quien hoy hablará con la prensa.

ALINEACION

De esta manera, la probable formación ante los “guaraníes” será con Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Jean Beausejour; Charles Aránguiz, Marcelo Díaz; Arturo Vidal; Eduardo Vargas, Nicolás Castillo y Alexis Sánchez. Una variante táctica podría ser el ingreso de Pedro Pablo Hernández por Castillo para reforzar el mediocampo.

POLEMICA

Vidal estuvo ayer en la polémica debido a que fue acusado de participar en una escandalosa fiesta con incidentes en el Casino Monticello.

Todo partió con el llamado de una persona anónima a un programa radial, asegurando que vio como el “Rey Arturo” fue sacado del recinto prácticamente por la fuerza.

El supuesto testigo aseguró que el seleccionado chileno “estaba tranquilo” y “no haciendo nada sospechoso”, pero “los guardias lo zamarrearon al momento de sacarlo del hotel del casino…”.

“Parece que él tenía una pieza arriba y salió con dos acompañantes mujeres… Se subieron al auto y se fueron los tres”, aseguró el individuo.

HABLA VIDAL

En la mañana de ayer, el volante del Bayern Munich llegó una hora antes a la práctica en “Juan Pinto Durán” y al momento de arribar al complejo deportivo desmintió los hechos a la pasada. “Vengo de mi casa, ¿van a seguir ensuciando mi imagen?…”, le enrostró a los periodistas.

Como estaba designado de antemano para la conferencia de prensa del día, Vidal dio su versión horas más tarde: “Se dijo información falsa. Fui al casino con mis amigos, fui a cenar y después regresé a casa para descansar. Tenía que entrenar temprano”.

“Estuve en el casino y me retiré a una hora prudente como profesional que soy. En la mañana supe lo que había pasado con la policía. Yo no puedo estar parando lo que hacen mis amigos, son grandes… Me molesta que me metan en algo tan complicado”, expresó.

“TENGO FAMILIA”

Luego, casi al borde de las lágrimas, lamentó las especulaciones. “Es incómodo, me da mucha rabia porque tengo familia… Es triste. Me trajo problemas. Supe lo que había pasado camino a ‘Pinto Durán’. Me llamó mi mujer para saber qué pasaba, pero confía en mí”.

Vidal reveló que tuvo una conversación con el técnico de la Selección. “Pizzi me preguntó, pero él sabe lo que hago yo. No tuve ningún problema en decirle lo que había pasado. Ahora nos enfocaremos en hablar sólo del partido y sacar esto adelante”.

CARABINEROS

Carabineros, por su parte, confirmó que recibió una llamada de personal de seguridad del Monticello por desórdenes que provocó un grupo de gente supuestamente relacionada con Vidal, pero aclaró que cuando llegaron al lugar ya se habían retirado los protagonistas de los incidentes. Asimismo, la autoridad policial aclaró que no tenían constancia de que el jugador haya estado presente en los altercados.

APOYO DE BRAVO

Claudio Bravo también estuvo en la conferencia de prensa y le brindó todo su apoyo a Vidal, asegurando que “por ser personas públicas siempre estamos expuestos a que nos involucren en situaciones de las que no somos responsables”.

También se mostró satisfecho por la resolución del Tas. “Es bueno que se cumpla el reglamento, pero los puntos (ganados por secretaría) no nos ponen dentro del Mundial”, aclaró.

SUPLENTE EN EL CITY

Consultado si le complica su presente como suplente en Manchester City, Bravo dijo que “he pasado por cosas peores”, al tiempo que sobre Alexis Sánchez, pretendido precisamente por su club, aseguró que “no lo veo en un momento complicado: al contrario, tiene un panorama increíble por delante…”.

Sobre el encuentro frente a Paraguay, el meta dejó claro que “el partido es clave para abrochar la clasificación lo antes posible y no tener que usar la calculadora, porque queremos depender de nosotros y no de los demás”.