Villar deja entrever que Guede “apuró” su salida

Justo Villar fue presentado ayer como nuevo refuerzo de Nacional de Paraguay, pero su salida de Colo Colo aún le sigue dando vueltas y así lo dejó claro en la conferencia de prensa que oficializó su retorno al fútbol “guaraní”.

Recordemos que el portero, uno de los mejores del fútbol chileno en las tres últimas temporadas, fue desafectado por Blanco & Negro debido a que sus problemas físicos lo tendrán inactivo hasta septiembre próximo.

El meta, pese a estar lesionado y por ende con respaldo legal para recuperarse en el club (aunque su contrato terminaba en junio pasado), prefirió no ser piedra tope y aceptó un acuerdo para poner fin al vínculo. Una decisión de la gerenciadora alba, gatillada por el técnico Pablo Guede.

AGRADECE A

HINCHAS ALBOS

En su presentación como jugador de Nacional, el arquero destacó el apoyo de los hinchas de Colo Colo. “Un agradecimiento inmenso por la forma cómo me trataron ellos, por cómo me despidieron en las redes sociales. Le tengo un cariño enorme al club”, enfatizó.

Luego dejó entrever que Guede fue el principal responsable de su partida. “Mi contrato era hasta junio y hubo un momento en que él quiso traer otro arquero porque mi recuperación iba a demandar un tiempo más largo y quería usar la opción de que sea de afuera. Yo ocupaba plaza de extranjero, entonces ahí sucedieron cosas que quizás no sea bueno hacerlas públicas… Cosas que no estaban contempladas en lo que habíamos conversado al principio…”.

RETIRO “SOÑADO”

Villar, quien el pasado 30 de junio cumplió 40 años de edad, reveló que su sueño era retirarse en Colo Colo. “Había hecho planes con mi familia de poder seguir ahí y quedarme a terminar mi carrera en el club, pero no se dio. Ya pasó. Hoy prefiero abocarme a esto, a serle útil a Nacional”, concluyó.

De esta manera, el tres veces mundialista volvió al club del que partió rumbo a Colo Colo en 2013, justo después de ser campeón. Su vínculo será a préstamo por un año. Las otras instituciones que ha defendido en su carrera son los paraguayos Sol de América y Libertad, los argentinos Newell’s y Estudiantes de la Plata y Valladolid de España.