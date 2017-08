Volante de la “U” descartado dos semanas

El volante de Universidad de Chile, Yerko Leiva (foto), estará dos semanas fuera de las canchas tras la lesión que sufrió en el triunfo por 1-0 de los azules a domicilio sobre Curicó en la primera fecha del torneo Transición.

Leiva es el juvenil que hace rato viene utilizando el técnico Angel Guillermo Hoyos no sólo para cumplir con el reglamento, sino también porque se ha ganado merecidamente un puesto en el mediocampo azul, aportando buen trato al balón y también marca en su función mixta.

DIAGNOSTICO

La lesión que sufrió a los 32 minutos y que obligó a reemplazarlo es un desgarro miofacial en el isquiotibial derecho, según confirmó ayer el doctor de la “U”, Fernando Radice. “Los exámenes realizados confirman el diagnóstico de un desgarro de tipo miofacial a nivel del isquiotibial derecho. Eso lo tendrá fuera de los entrenamientos normales por un tiempo aproximado de dos semanas”, explicó el médico azul.

En principio, Leiva se perderá el encuentro que este viernes abrirá la segunda fecha del Transición, contra Temuco en el Nacional (21 horas, de Magallanes) y el compromiso siguiente contra San Luis en Quillota, pero no tendría problemas para presentarse a la Selección Chilena Sub-21 que jugará un amistoso con su similar de Francia el 1 de septiembre en París.

BOCA TRAS JARA

En otro tema, Boca Juniors volvió a poner sus ojos en Gonzalo Jara y nuevamente hizo consultas a su representante, quien recibió llamadas por parte de dirigentes “xeneizes” para preguntar sobre su situación.

Jara, quien desatendió algunos ofrecimientos desde México durante la pretemporada, ya rechazó una vez la opción de ir a Boca, en julio del año pasado, y esta vez el panorama no parece ser distinto. De hecho, la semana pasada aseguró que se siento “feliz” en la “U” y que, de momento, no tiene pensado retornar al extranjero.

Relacionado