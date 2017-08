A los 81 años falleció el destacado escritor nacional Poli Délano

En su trayectoria literaria recibió importantes reconocimientos como el Premio Casa de las Américas (Cuba), Premio Nacional de Cuento (México), Premio Novela Deportiva (Colombia) y el Premio Municipalidad de Santiago, galardón que obtuvo en tres ocasiones.

En una entrevista otorgada a El Mostrador, en el contexto de su 80º cumpleaños, Enrique “Poli” Délano señaló nunca haber pensado en la muerte. “Ahora que estoy cerca pienso (en la muerte)… pero antes no me preocupaba mucho y no tenía ninguna afición a meterme en esa temática”.

Asimismo, comentó sentirse contento con su trabajo. “Desde los 16 años quise ser escritor y traté lo más posible de serlo, así como también quise ser una buena persona. Yo no evalúo mi obra, porque eso no me corresponde, eso lo hacen los lectores, la crítica o el tiempo. Puedo decir que es muy vasta, tengo muchas novelas, muchos libros de cuentos, que es a lo que más me he dedicado”.

Poli Délano, falleció la mañana de ayer viernes 11 de agosto en el Hospital del Tórax, ubicado en la comuna de Santiago. Según informó Cooperativa, tras declaraciones al medio de Camilo Marks, el célebre escritor tenía problemas de artrosis y desplazamiento. “Más allá de eso se veía bien”, comentó el crítico.

Un prolífico autor

El autor nació el 22 de abril de 1936 en Madrid, sin embargo, durante su infancia vivió en diferentes países, principalmente en México y Estados Unidos, debido al rol diplomático de su padre Luis Enrique Délano. Más tarde, contrajo matrimonio con María Luisa Azócar junto a quien tuvo dos hijas: Bárbara y Viviana.

Uno de sus últimos trabajos fue “La broma de una mantis religiosa”, novela editada por Ceibo durante el 2016. En su momento contó a El Mostrador que “se divide en dos partes. La primera trata de la relación que establece una atractiva mujer de cuarenta con diversos jóvenes que sale a “cazar” por las noches.

Su marido sospecha y la hace seguir por un investigar privado cuyos informes van develando las aventuras sexuales de Lorena. Mientras que la segunda es la trama netamente policial, donde la mujer aparece muerta en un departamento”.

Dicho relato es de corte policial, no obstante, ya había escrito algunos textos de esta índole como “Muerte de una ninfómana” y el cuento “Un cadáver en la bahía”.

Délano era un gran lector de este género, entre sus favoritos destacan los estadounidenses Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, William Faulkner y William Saroyan. Asimismo, en la publicación del 26 de abril de 2016, se declaró seguidor del trabajo de James Hadley Chase, así como también del chileno Rolando Rojo.

El legado

También, se desempeñó como profesor del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile entre 1962 y 1963, cargo que se vio obligado a abandonar al abandonar el país durante el Golpe Militar. Por lo mismo, México, fue el lugar donde desarrolló gran parte de su carrera, volviendo a Chile en 1984.

Desde entonces, realizó diversas actividades tales como presidir la Sociedad de Escritores de Chile. Su éxito queda en transparentado en la múltiple traducción de sus novelas, las que están disponibles en francés, inglés, ruso, entre otros.

Su muerte ha provocado diversas reacciones en el mundo de la literatura.

Pía Barros, escritora chilena, manifestó en su perfil de Facebook: “Ha muerto Poli Délano, gran escritor, luchador inclaudicable, amigo de sus amigos, una persona maravillosa e imprescindible. La literatura chilena está de luto y nuestro corazón también”.

De la misma forma, Pablo Simonetti, activista en favor de los derechos de las minorías sexuales, escribió en Twitter: “Lamento la muerte de Poli Délano. Tengo la impresión de que le quedamos debiendo tanto”.

Por otra parte, en la misma red social, Gabriel Boric expresó: “Un abrazo a la familia de Poli Délano. Lo leí y disfruté desde chico. Ojalá ahora se le reconozca como debimos haberlo hecho en vida”.