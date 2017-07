Alcalde Radonich dijo que no quiere “pintar el mono” y no mojará sus patitas en el estrecho

Ayer, en el palacio José Montes, se realizó el lanzamiento del Chapuzón del Estrecho, actividad que se realizará el próximo domingo al mediodía. Este año se espera que en la alegre zambullida tomen parte más de dos mil personas. En tanto, la Seremi de Salud reiteró la alerta sanitaria que existe en la región y recomendó que personas enfermas o con cuadros de gripe se abstengan de participar en el Chapuzón y el Carnaval de Invierno.

David Fernández

dfernadez@laprensaaustral.cl

Actualmente la región se encuentra bajo una alerta sanitaria que recomienda una serie de medidas para evitar contagiarse con el virus de la influenza, por lo mismo el área de la salud pública en Magallanes ha tomado ciertos resguardos para evitar contraer la enfermedad.

Los meses de julio, agosto y septiembre son períodos en que la capital de la región celebra las Invernadas, con diversas actividades organizadas por la Municipalidad de Punta Arenas, jornadas que cada año congregan una gran cantidad de personas. En total son 16 los eventos que se realizarán y siete de ellos se efectuarán este mes, siendo las de mayor envergadura el 22º Carnaval de Invierno (22 y 23 de julio) y el Chapuzón del Estrecho (16 de julio).

Es así que ayer en la mañana, en el palacio José Montes, sede del municipio de Punta Arenas, se efectuó el lanzamiento del Chapuzón, acto que contó con la grata presencia de las 8 bellezas femeninas que buscan el cetro de Reina de las Invernadas. Todas ellas comprometieron sus asistencia a la masiva fiesta del próximo domingo en las aguas del estrecho.

No obstante, ambas actividades son tema de preocupación debido al alto poder de convocatoria que poseen y porque los participantes se reúnen en un solo lugar.

Advertencia

Ante tal situación el seremi de Salud, Oscar Vargas, y el alcalde Claudio Radonich, recomendaron que las personas enfermas o con cuadros de gripe, no participen de estas actividades, ya que se pueden generar contagios o su condición de salud se puede agravar.

“Aparte de eso no creemos que haya razones para suspender tales actividades masivas, salvo el tema de que cuando se reúnen grupos grandes de personas, en realidad aumenta las posibilidades de contagio. Pero esto vale también para otras actividades que realizamos a diario, como son las idas a los centros comerciales y de entretención. Es claro que es necesario mantener los resguardos necesarios”, graficó Vargas.

“Uno se tira un piquero y sale rápido”

El Chapuzón es una actividad tradicional dentro de las Invernadas. Comenzó el año 2008, en las cercanías donde se ubica la sede del Consulado de Argentina, en la Avenida 21 de Mayo. En esa primera oportunidad tan sólo 16 personas se inscribieron para participar, pero al final lo hicieron solamente 14 valientes, ya que dos de los comprometidos a meterse a las aguas del estrecho de Magallanes desertaron.

“La idea nació de un grupo de guías de turismo, quienes, como una humorada, se lanzaron al estrecho en el sector de Agua Fresca y luego trajeron la idea al municipio y se adoptó, se trabajó y se empezó a darle énfasis a la actividad. Ha dado resultados y sigue haciéndolo. La idea era proyectarlo, por lo mismo lo organizamos junto con el Carnaval, queríamos hacer una cosa extrema que llamara la atención del público. Creo que hemos tenido éxito, ya estamos considerados a nivel nacional y en cada oportunidad vienen personas de vacaciones sólo para aprovechar esta instancia única, incluso extranjeros vienen exclusivamente para esto”, explicó Víctor Rojas Riquelme, funcionario municipal que participó de las tres primeras versiones y colaboró en la consolidación de la actividad.

“Lo que se siente es adrenalina, en especial si uno está acompañado, es emocionante el lanzarse al agua, uno se pregunta ¿lo hago o no lo hago?, pero al final uno igual termina arrojándose al estrecho, es divertido, total es sólo un rato, uno se tira un piquero y sale rápido”, concluyó Rojas.

Al mediodía en

la Costanera

En esta edición la actividad está fijada para las 12 horas, en la Costanera, entre las calles Ignacio Carrera Pinto y Mejicana. El año pasado se calculó la participación de unas dos mil personas. Para la versión de este año se espera superar esa cifra, y para ello el municipio llamó a anotarse en la oficina de calle Balmaceda Nº667, segundo piso. Allí los osados inscritos podrán obtener una toalla de regalo y un recuerdo especial hecho a mano, habiendo un stock disponible de unas 1.500 unidades para cada elemento. Los artículos serán entregados por la empresa Methanex y el taller laboral Hermanos del Viento. De igual forma estará presente la empresa salmonera Cermaq Chile, la que junto a los estudiantes de la carrera de Gastronomía de Inacap, entregarán más de 700 porciones de sopa de salmón para todos los que se zambullan al estrecho, y también instalarán un toldo para que las personas puedan cambiarse de ropa sin inconvenientes.

Alcalde se resta

del “Chapuzón”

“Yo nunca he participado y este año tampoco lo voy hacer porque si no lo hice antes no corresponde ahora, esto es como pintar el mono, simplemente por eso. Yo me he bañado en el estrecho varias veces, pero todas han sido en Porvenir, en la bahía, entonces si no lo hice antes aquí, creo que ahora sería sólo pintar el mono”, señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez.

A pesar de que el jefe comunal no participará, las ocho candidatas a Reina de las Invernadas ya se inscribieron y comprometieron su participación en la actividad, con el fin de que los jóvenes participen de una instancia inherente a la identidad local.

Cabe señalar que la “metida al estrecho” será resguardada por personal de Carabineros y de la Armada de Chile, quienes el martes de esta semana, a través del departamento de Meteorología de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, señalaron que el viento para el domingo 16 de julio tiene un pronóstico menor a los 30 nudos (55 kilómetros por hora), por lo que no existirá mayores alteraciones con respecto a las marejadas. La temperatura por su parte, bordeará los 5º Celsius.