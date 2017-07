Conocido por sus imitaciones y últimamente por sus videos virales, el comediante Stefan Kramer siempre busca ofrecer algo más en sus espectáculos en vivo. Sin la posibilidad de maquillarse para representar a personajes de la contingencia, el humorista apuesta por un show más cercano al stand up comedy, aunque siempre colando a algún personaje.

Este tipo de espectáculo, titulado “Súper papá” es el que Kramer ofrecerá el martes, a las 21 horas en el salón de eventos del casino Dreams. Las entradas pueden adquirirse a través del sistema Ticketpro, en las boleterías del casino y en ITV Patagonia y tienen valores que van desde los 10 mil a los 40 mil pesos.

Como siempre sucede en los shows que presenta, Kramer expondrá una temática cercana a la gente y muy cotidiana. “’Super papá’ tiene que ver con el tema de la Visa internacional y la partida a Estados Unidos. Se mezclan el aspecto familiar y el laboral con respecto a una vivencia importante sobre lo que pasa en mi casa, cuando mi señora se enferma en unos días y yo tengo que hacerme cargo de mi hijo. Ahí se produce un descubrimiento como “Súper papá” pero sin abandonar todas las imitaciones que van acompañándome a tener un vínculo más presente con mi familia, que finalmente ahí encuentro las respuestas para iniciar este viaje internacional con la Visa que finalmente me dan”, explicó.

Kramer tiene claro que gran parte del interés que presenta es por sus imitaciones, pero recalca en que su espectáculo tiene un trasfondo que funciona a modo de mensaje. “Apuesto por algo que la gente se sienta representada, más allá de las imitaciones, y que se vaya con algo para la casa, como esta imagen de papá que a veces uno por tanta pega y de avanzar laboralmente, se va perdiendo el crecimiento de sus hijos y de eso habla la obra, de la paternidad y del lado cómico de creer que por estar dos días en la casa, haciendo reglas nuevas y creyendo que prácticamente encontró el secreto de la vida; esa imperfección es la que da risa, donde cuando llega la mujer y ve que está todo normado, y él llega a ser muy patudo y barza, ahí creo que la mujer se ríe mucho”, adelantó.

Si bien su show presenta una situación cada vez más cotidiana como es su rol de padre dueño de casa, Kramer intenta siempre incorporar alguna sorpresa para los habitantes de la ciudad que visita, en este caso, Punta Arenas, que define como “un lugar con mucha tranquilidad, donde la gente tiene espacio para ir a almorzar, donde no hay excusas, siempre ha existido la sensación de sentirse apartado, no tan incluido, el tema de Patagonia, la relación con los argentinos, muchos dichos y apodos de gente que uno nunca sabe el nombre”, destaca el humorista.

Por eso, Stefan Kramer invitó a los magallánicos “a que vivan un momento presente, a que se conecten con ese universo que uno puede ofrecer y vivir un momento único. Mi objetivo es que la gente se vaya satisfecha y con algo más que reírse, con un pegarse el codazo con la pareja, que sirva también como una reflexión, poder conversar”, concluyó.

