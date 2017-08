“Aunque nos toque tocar a las 3 de la mañana, vamos a darlo todo por los magallánicos”

Angel Parra, cantante y responsable de cerrar la segunda jornada de Festival Folclórico El músico, junto a su hermana Javiera, se presentarán hoy en el encuentro musical, donde presentarán un espectáculo dedicado a su abuela, Violeta Parra

David Fernández A.

dfernandez@laprensaaustral.cl

El 37º Festival Folclórico en la Patagonia vivirá hoy viernes 25 de agosto, su segunda jornada de fiesta. Las puertas serán abiertas a partir de las 19 horas, pero las presentaciones comenzarán a las 20 horas.

La obertura está en manos de la agrupación Brisa Austral; le seguirá el grupo responsable del “Canto a Magallanes”, Taller Alturas, que seguramente tocará algunos pasajes de su obra musical, como también temas de “El Pionero”; continuará el Cantar Estudiantil, la competencia, el humor del argentino Beto Moya, el ballet Hoshken, y cerrarán los hermanos Angel y Javiera Parra, quienes traerán un espectáculo dedicado a los 100 años del natalicio de la cantautora Violeta Parra, el cual ha cosechado éxitos en Santiago. El evento se realizará en el gimnasio Fiscal, y los precios para cada jornada son de $7 mil tribuna, $13 mil platea general y $15 mil platea preferencial. Los boletos podrán ser adquiridos en el mismo recinto, a partir de las 18 horas.

Según explicó Angel Parra, la presentación que traen hasta la capital regional de Magallanes, estará dedicada al álbum musical “Las últimas composiciones de Violeta Parra”, el cual tiene una nueva versión, rescatada y revivida, que mantiene el carácter genuino y profundo del disco hecho por la afamada cantautora, pero agregando ciertos elementos para también cautivar al público más joven.

Conexión mágica

“Nos sentimos muy emocionados y motivados por participar del Festival Folclórico en la Patagonia, sé la importancia que tiene este evento para la ciudad y tengo una conexión mágica, diría yo, con la gente de Magallanes porque tengo amigos, hice giras con Angel Parra Trío y con Valentín Trujillo, hemos estado no sólo en Punta Arenas, sino también en Puerto Williams y conozco las raíces de los magallánicos bastante, me gusta mucho y creo que Violeta se identificaba bastante con esas tierras porque los habitantes tienen en la sangre algo diferente al resto de los chilenos, están más ligados a la tradición, folclore, las raíces indígenas y la tierra, a mi todas esas cosas me han causado emoción y motivación, entonces cada vez que vengo a Punta Arenas hay algo afectivo muy especial dando vueltas”, explicó Angel.

Con respecto a la realización del Festival Folclórico en la Patagonia, el músico declaró que “me parece que Magallanes es un ícono y una región que va adelantada al resto del país con respecto al rescate cultural identitario y musical, si bien en el centro de Chile nos jactamos de que tenemos todo al alcance, es mucho más meritorio el trabajo que se hace desde la trinchera de la distancia enorme que enfrenta Magallanes. La gente de la zona siempre ha sabido aferrarse a las cosas menos triviales que son el folclore, la tierra y las raíces culturales, eso es algo que la Violeta lo celebraba mucho y transforma a los magallánicos en un región punta de lanza a lo que cultura se refiere, así que yo los felicito por rescatar las tradiciones y plantear una forma democrática de ver la cultura. Por lo mismo, como artistas, nos comprometemos a ir para allá y aunque nos toque tocar a las tres de la mañana, vamos a darlo todo por los magallánicos sobre el escenario”, concluyó Angel Parra, quien agregó que interpretarán canciones como “Gracias a la vida”, “Maldigo del alto cielo”, “Volver a los 17”, “Rin del angelito”, “Run Run se fue pa´l norte” y “El guillatún”, entre otros.

Ultima jornada

Mañana sábado 26 de agosto, se realizará la última jornada del encuentro musical, en donde el cantante argentino Luciano Pereyra será el encargado de cerrar la noche. Quienes deseen seguir el espectáculo de las dos últimas jornadas, podrán hacerlo en Internet a través del Facebook de Miralop y la Municipalidad de Punta Arenas. Por la señal radial, el evento se podrá seguir por las emisoras Polar, Magallanes, My Radio y otras. Por su parte, ITV Patagonia y TV Red, en conjunto, entregarán cada detalle del encuentro musical.