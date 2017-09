Autores de “Mocha Dick, la leyenda de la ballena blanca” vivieron su propia aventura en el extremo sur de Chile

David Fernández

dfernandez@laprensaaustral.cl

El libro “Mocha Dick, la leyenda de la ballena blanca”, escrito por Francisco Ortega y dibujada por Gonzalo Martínez, toma la fantástica ballena blanca descrita por Herman Melville, en su libro “Moby Dick”, para adaptarla a paisajes locales, haciendo que de modo natural los mitos mapuches se fundieran con la conversación de los marineros.

El relato se ambienta en el siglo XIX y narra la historia del quinceañero Caleb Hienam, nativo de Nantucket, Massachusetts, quien eventualmente se cruza con el joven mapuche Aliro Leftraru, a bordo del ballenero “Dauphin”. Sin embargo, sus vidas cambiarán cuando recojan a los supervivientes del naufragado Essex.

El libro ha sido reeditado y regresó a la lectura de los chilenos. Debido a ello, tanto Ortega como Martínez, participaron de la iniciativa Diálogos en Movimiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, lo cual les permitió compartir el libro con estudiantes y adultos de Puerto Williams y Puerto Toro.

Los habitantes del extremo sur agradecieron la dedicación de los autores y la posibilidad de tener contacto con referentes de la cultura, a pesar de estar tan alejados. Mismo sentimiento comparten los invitados, “fue todo muy bonito, en Puerto Toro estaba toda la comunidad, representantes de Carabineros, el presidente de la junta de vecinos, el encargado naval, el profesor y otras personas.

De hecho, la comunidad entera leyó el libro, eso fue muy gratificante, ya que era cultura para toda la gente, así que recibimos preguntas de los niños, los adultos, incluso funcionarios de Carabineros, fue una experiencia muy enriquecedora”, indicó Martínez.

A pesar de lo positivo de la experiencia, hubo un momento de intranquilidad, ya que en uno de los trayectos la comitiva sufrió un accidente, que, a pesar de los resultados, los autores consideran una historia digna de contar cuando regresen a Santiago. Con ello, de cierta manera el clima magallánico obligó a los autores a ser parte de una de las aventuras, que tanto les gusta plasmar en sus libros.

Resulta que el escritor, Francisco Ortega, se fracturó la pierna en la ruta marítima Puerto Toro – Puerto Williams, debido a que el fuerte viento magallánico se hizo presente y sacudió fuertemente la embarcación, provocando la lesión del literato. A pesar del impasse, el afectado está en buen estado de salud, pero deberá ser intervenido para asegurar su recuperación.

“Tuvimos un accidente, lo que sí me gustaría recalcar es que sería una pena muy grande que este programa se viera interrumpido por este problema, no nos gustaría que a causa de esto el proyecto se tire a la basura. Lo peor que podrían hacer es que esto se elimine”, señaló al respecto Gonzalo Martínez.

La realidad de

las historietas

Gonzalo Martínez es dibujante de historietas y recuerda al humor político, expresado antiguamente en gran medida en los diarios de antaño. “Creo que hay muchos humoristas políticos buenos, lamentablemente me imagino que los diarios tienen tantos intereses que cuidar que los medios de comunicación no se atreven a poner humor político, pero, tenemos a Mala Imagen, que es genial, está en The Clinic pero inclusive sabemos que ellos tienen poca publicidad por lo mismo, por otorgar un espacio a este arte. Hay gente muy buena pero no está el espacio o las condiciones para que los diarios se arriesguen como antes”, concluyó.