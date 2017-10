Cantante de Sinergia, Rodrigo Osorio: “La industria de la música chilena está muy precaria y está a nivel de Pyme”

– El músico conocido como “Don Rorro” destacó la importancia de la propiedad intelectual, especialmente ahora que hay campañas políticas por las elecciones de noviembre próximo.

La Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) realizó charlas abiertas en el Centro Cultural de Punta Arenas, enfocadas en cómo postular a fondos concursables y la protección de los derechos de autor. La visita se llevó a cabo en el marco de las giras que la SCD realiza cada mes a lo largo del país, para dar a conocer el valor de la música chilena y el quehacer de la organización.

El cantante de la banda nacional Sinergia, Rodrigo Osorio, conocido como “Don Rorro”, participó en la actividad en su condición de consejero de la SCD, para atender las inquietudes de los artistas regionales. De igual forma conversó con El Magallanes y detalló la importancia que tiene que los músicos registren sus canciones y protejan su propiedad intelectual, especialmente ahora que hay campañas políticas por las elecciones del 19 de noviembre.

– ¿Tiene una connotación especial la Región de Magallanes para ustedes?

– “Acá hay una gran cantidad de músicos, hay un nivel de asociatividad fuerte, se conocen entre ellos, participan en actividades, se apoyan y creo que es un lugar muy especial para reforzar toda esa asociatividad y transmitir también la importancia que tiene la defensa de los derechos autorales y de los músicos en general, especialmente aquellos que no son tan conocidos y que por eso mismo no se les respeta como se debe. Estamos en la búsqueda de ello, primero debemos reunirnos, convocar a nuevos músicos y también explicar más en detalle los beneficios de nuestra organización, las ventajas de los fondos concursables y cómo realizar el trámite de forma correcta. Con ello podrán potenciar el trabajo que se hace en la zona y podrán dar a conocer el talento existente en la región. Se ve esta cosa gremial fuerte y creo que hay que reforzarla”.

– ¿Qué importancia tiene proteger la propiedad intelectual musical considerando que algunos lo consideran un tema burocrático?

– “Aquí hay dos elementos, el artista que no se mueve no verá resultados, el camino de la música es uno de emprendimiento, entonces si el músico no se preocupa de difundir su obra, no declara sus obras, sus recitales y no hace nada para difundir lo que hace, es difícil que vea resultados. El camino es muy difícil, pero uno ve en general que la gente más activa con su carrera artística, es la que obtiene resultados, entonces eso es muy importante transmitirlo y reforzarlo. Por otro lado, cuando llegan los éxitos uno nunca lo espera inmediatamente, aparecen de la noche a la mañana y uno tiene que estar preparado, entender bien cuales son tus derechos, deberes, cómo distribuir tu obra, cómo protegerla, cómo recibir remuneración y retribución por ella”.

– ¿ Qué tienen que hacer los músicos entonces?

– “ Los músicos tienen que saber todo eso, incluido el saber evitar que otro utilice tu música o te cambien la letra y hagan algo similar, saber qué hacer en caso de que se utilice para fines políticos o comerciales sin autorización de uno. Cuando tú das con un éxito le pierdes la pista, para eso es muy importante que estés previamente preparado. Muchas veces la gente lo percibe como un trámite porque dice ‘bueno mis canciones casi ni suenan yo grabé una que otra canción y ahí las tengo’, pero uno nunca sabe lo que pueda pasar. A nosotros con Sinergia nos pasó que un día nos llegó una llamada de Estados Unidos y nos dijeron que querían usar una canción para una campaña de un nuevo celular Samsung, nosotros creíamos que era un chiste y después de varias explicaciones, supimos que nuestro nombre llegó a los responsables mediante un colombiano que era fan de la banda y que estaba en una agencia internacional de publicidad y quería ocupar esa canción, por lo mismo pedimos apoyo a la SCD y hasta asesoría legal, logrando así un buen acuerdo y la canción se utilizó, siendo fundamental en la difusión de la banda”.

– ¿Cuál es la importancia de la SCD?

– “La SCD está para proteger a los músicos, asesorarlos y defenderlos. Muchas veces se ve por el lado negativo, que siempre hay que estar cobrando el derecho autoral que es un trámite, pero no ven el otro lado que toda la plata que recaudan se distribuye. Hay un porcentaje altísimo, si no me equivoco del 80 u 85%, de todo lo que recibe la SCD se distribuye y lo demás son para fines administrativos. Lo importante de ello es que va para músicos chilenos que están tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mientras más música chilena haya en radio, más de esa plata que recauda va quedar a acá, entonces mientras más música magallánica suene en las radios regionales, más de la plata que aporta Magallanes se quedará en la zona”.

– Estamos en época de elecciones. ¿Es un momento tenso para la SCD y los músicos en general, debido a las campañas y canciones que siempre utilizan?

– “Hay que marcar claramente la diferencia. Si tú eres un artista y cantas la canción de otro con la misma letra y música no hay problema, pero si tú eres un candidato político, una marca comercial y utilizas una canción de otra persona, no lo puedes hacer sin su autorización, más aún no puede cambiar la letra de la canción y transformarla en una campaña política. Cuando empiezan las campañas electorales siempre se envía una información diciendo ojo con esto, un poco dando a conocer y entregar las herramientas para que puedan defender su canción en caso de ser necesario. La SCD tiene un área legal que ayuda a los socios, muchas veces estas situaciones terminan en un acuerdo entre las partes, en el sentido de que la banda o el artista llega y se reúne con el comando de la campaña y llegan a un acuerdo económico para el uso de la canción, pero otras veces se requiere de procesos más profundos y largos”.

– ¿Cómo se regula el uso de música en los locales?

– “El concepto que hay detrás es que, si tú pones música en un local, en el fondo estás ayudando que ese recinto tenga éxito, entonces uno es parte y por eso lo que hacen las sociedades de gestión es cobrar una tarifa. Ahora, ¿cómo se reparte todo eso que se recauda?, está basado en función si esta música está presente en radio, televisión, o plataformas digitales, de esa manera se recauda, pero no directamente de local a local, la tecnología aún no nos permite hacer eso. Lo que podemos hacer es juntar toda la plata en un pozo y prorratearlo, en función a cuanto suena en las radios del país”.

– Los músicos emergentes tienen una situación diferente a otros artistas que llevan años en la actividad, donde algunos de ellos tienen personas que les ayudan con todo este tema de los derechos de autor. Sin embargo, quienes se están iniciando en el viaje no gozan de esas facilidades, ¿qué les puedes decir a esas personas que están comenzando?

– “El día de hoy la postulación a la SCD es abierta, vale decir cualquier músico que tenga una canción o disco grabado, puede acercarse y declarar su propiedad intelectual. Las canciones quedan almacenadas en un sistema informático y así las personas quedan en categoría de postulante, cuando la canción suena sólo una vez en cualquier radio del país, pasa a condición de administrado y después si sigue sonando, y según los ingresos que va adquiriendo por derechos autorales, pasa a condición de socio. Pero ya, del momento en que el músico pasa de postulante a administrado accede a una serie de beneficios. Nosotros entregamos las herramientas, para que los músicos puedan autogestionarse”.

– ¿Hay alguna política cultural que te gustaría ver implementada en el próximo gobierno?

– “Creo que a todos los artistas nos interesa un mayor presupuesto para cultura, si pudiéramos llegar al 1% del Gasto Público, sería algo que produciría un mejoramiento importante en el desarrollo artístico y la calidad de vida de quienes se dedican a las diferentes disciplinas. Muchas veces la gente no entiende que el desarrollo cultural es clave para el desarrollo de un país, se ve como una cosa secundaria, se asocia como algo que es netamente diversión, pero no, la cultura aporta a tener una mejor calidad de vida e incluso ayuda a que uno sea más productivo. Hay que subir el presupuesto a cultura, tiene que haber un apoyo estructural fuerte a la música chilena, el día de hoy la industria de la música chilena está muy precaria, está a nivel de Pyme (pequeña y mediana empresa), son puros emprendimientos individuales, Chile es el país de los sellos independientes. Necesitamos apoyo, es muy difícil competir en las grandes ligas, la misma Mon Laferte se tuvo que ir a México para que ocurra algo. Los países como Colombia o Argentina tienen un apoyo mucho más fuerte y estructural hacia el desarrollo de los artistas, para difundirlos de manera local e internacionalmente. Eso falta acá”.