Cantante nacional Américo: “Estoy muy feliz de reencontrarme con la gente de Magallanes”

– El artista llega a Punta Arenas en el marco de su gira “10 años”, la cual justamente celebra una década de su carrera. Según precisó, él sentía la necesidad de llegar a Magallanes, ya que de lo contrario no estaría completa su especial conmemoración.

Este domingo, a partir de las 20 horas, el cantante nacional Américo se presentará en el centro de eventos del Hotel Casino Dreams de Punta Arenas, en el marco de su gira “10 años”, la cual justamente celebra una década de su carrera.

Según precisó, sentía la necesidad de llegar a Magallanes, ya que de lo contrario no estaría completa su especial conmemoración. Los interesados en asistir al espectáculo, podrán hacerlo pagando entradas, cuyos precios van desde los $10 mil, que podrán ser adquiridas en las boleterías del casino o en la página web, www.ticketpro.cl.

En entrevista con El Magallanes, Américo señaló que “estoy muy feliz de reencontrarme con la gente de Magallanes”, ante su inminente llegada a la región y por lo tanto, un nuevo contacto con sus fanáticos después de un largo tiempo de ausencia.

“La verdad me sorprende que hayan pasado ya 10 años, me hace muy feliz el haber podido mantener un trabajo de cierto nivel, haciendo cosas entretenidas y lindas, como mi participación en el Festival de Viña del Mar, ahora estamos con esta gira por todo el país y obviamente anteriormente, cuando estaba iniciando mi carrera, el haber participado de las Jornadas por la Rehabilitación que hacen en Magallanes. Mi carrera me ha permitido recorrer cada rincón de Chile y estoy sorprendido, como también feliz, por la proyección nacional e internacional que hemos alcanzando, un balance totalmente positivo, esto nos motiva a seguir buscando, creciendo y trabajando”, explicó el cantante, ante la consulta sobre su conclusión por los 10 años de vigencia.

Américo, además de señalar que promete un espectáculo lleno de romanticismo y ambiente fiestero, explicó que para él es fundamental llegar a los lugares más alejados del país. “Yo, al ser de Arica, conozco ese sentimiento de distancia y eterna postergación que existe, sobre todo en este país que es tan centralizado y tremendamente largo, la verdad cuesta llegar a todos lados, uno tiene las mejores intenciones, pero trasladar el gran grupo de personas y equipo que utilizamos es realmente un esfuerzo. Cuando se puede, para nosotros es especial, y ponemos todo el esfuerzo porque el público se lo merece. De verdad valoramos mucho el poder estar en Punta Arenas, queremos que vibre con todo, queremos que la gente nos acompañe y vea el trabajo que hemos realizado. Creo que ha pasado un tiempo prudente de volver a encontrarme con los magallánicos y contarles sobre mi carrera a través de la música”, concluyó el artista, quien espera que Chile logre ser campeón de la Copa Confederaciones 2017, para hacer más dulce la jornada nocturna.

El cantante una vez terminada su presentación en Punta Arenas, volverá inmediatamente a Santiago.

El 14 de julio terminará su gira en Arica, al día siguiente realizará una presentación en la capital, para luego viajar el 16 del presente mes, a República Dominicana, hasta el 24 realizará conciertos esporádicos, en donde contempla shows en Ecuador el 22 y 23 de julio.

Finalmente el 25 del mismo mes, iniciará una pequeña gira por Estados Unidos, comenzando por Miami. Para los primeros días de agosto volverá a sus actividades habituales en Chile.