Cantautora y artesana Herminia Ojeda Pérez: “Para los que trabajan en las calles es complicado por el clima, pero ahora lo veo más difícil porque hay más restricciones municipales”

Herminia Ojeda Pérez es una magallánica que toda su vida la ha dedicado a la música, pero en los últimos 12 años también la enfocó a la artesanía, trabajando habitualmente con arcilla, alambres y macramé. En sus creaciones plasma las bellezas naturales de la región, inspirada por las imágenes tomadas por su padre, el fotógrafo Héctor Osvaldo Ojeda Garay, quien se desempeñó en el gobierno regional y La Prensa Austral.

La artesana actualmente vende sus elaboraciones en la calle, con un permiso que le entregó la Municipalidad de Punta Arenas, el cual debe renovar todos los meses pagando $15 mil. A pesar de que prefiere una vida al aire libre, y así es como prefiere mantenerla dentro de lo posible, está conciente de que el clima de Magallanes y ordenanzas municipales de Punta Arenas, dificultan el trabajo del artesano ambulante. Por lo mismo, postuló para utilizar uno de los carros de la plaza Benjamín Muñoz Gamero, pero finalmente no logró su objetivo. Al respecto Ojeda expresó: “Me pasó lo que le pasa a muchas personas que postulan, saqué un puntaje bajo, y espero para la próxima poder obtener uno, ya que mi trabajo rescata la identidad regional, entonces si se trata de patrimonio magallánico, sí lo hay”.

Herminia Ojeda inició su incursión en la artesanía en la Patagonia argentina, en 2005 volvió a Punta Arenas, donde se le hizo entrega de un puesto. “Desde ahí he notado que para todas las personas que trabajan en las calles de Punta Arenas es complicado por el clima, pero ahora lo veo más difícil porque hay más restricciones municipales, sé que hay una nueva ordenanza que aún no ha salido. Los compañeros artesanos que vienen de otras partes de Chile y el mundo, que vienen al frío, no tienen permiso porque ahora no están entregando ninguno. Eso da un poco de vergüenza porque en otros lugares turísticos de Argentina a los artesanos viajeros sí le dan. Tampoco me gusta cómo tratan en esta vuelta los carabineros a las personas que intentan ganarse la vida en la calle. La ciudad se está viendo linda, pero también presenta un aspecto oculto que es triste, al menos para mí”, señaló la artesana.

Herminia Ojeda considera que existe mucha burocracia y espera que dentro de los parámetros que se aplican, también se considere un criterio más humano, ya que la artesanía es el sustento de muchas personas y necesitan tener al menos la oportunidad de vender, para subsistir. “La cosa estética es importante, pero es necesario considerar el bolsillo de las personas y lo que significa ser artesano en Punta Arenas. No es lo mismo que en Argentina u otras partes de Chile. Estás en el frío y se necesitan lugares especiales para vender en ciertas épocas. En Argentina también hay restricciones pero los artesanos hacen ferias y los puestos vienen siendo muy baratos, acá en Punta Arenas un lugar sale alrededor de $50 ó $70 mil, en cambio en Río Gallegos, hay de $15 a $20 mil, o sea es mucho más accesible todo. En la calle no te cobran permiso si eres artesano, es decir son diferentes, es menos burocrático y socialmente es más humano”, explicó, agregando que el control policial en Punta Arenas es mayor ahora, bajo la administración de Claudio Radonich.

Una exhibición de música y artesanía

Herminia Ojeda considera que los artesanos deberían organizarse para resolver algunas complicaciones en torno a su rubro e injusticias. “Yo espero que las asociaciones de artesanos se unan, no para una revolución violenta, sino para tener una pauta clara de lo que se quiere, los tratados han sido tantos, así que yo hablo por la gente que viene de afuera, por los artesanos jóvenes que desean surgir y no pueden”, concluyó.

En el marco de esa misma idea es que la cantautora, con la ayuda de otros artistas, han organizado la sexta versión de la peña “La Bohemia”, la cual se realizará hoy, a partir de las 22,30 horas, en el segundo piso de la sede del Partido Comunista, ubicado en calle Chiloé Nº 1258. En el lugar habrá una amplia variedad de comidas típicas y presentaciones musicales de todos los estilos, como trova, folclore y rock and roll. Los artistas invitados son Coca Cárdenas y Manuel Lagos, Salo Huala, Paula Muñoz, Juan Manuel Dardy y Karina, Herminia Ojeda, Kechu Kultrung, Resonancia Magnética, dúo Roberto y César, igual se hará presente el teatro de Ariel Ulloa. El ingreso tiene un valor de $1.000 por persona, quienes además podrán disfrutar de una exposición conformada por los trabajos de algunos artesanos ambulantes, en el cual están incluidas las creaciones de Herminia Ojeda.